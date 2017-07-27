Венедиктов: руководство России недооценило реакцию в США на хакерские атаки

Проблема — руководство нашей страны недооценило реакцию населения и элиты США на хакерские атаки во время президентской кампании.

Насколько мне известно, каждому члену конгресса была направлена выжимка из справки 4-х спецслужб — ЦРУ, АНБ, военной контрразведки и консульского отдела Госдепартамента — об участии России в этой атаке.

Причем справки имели несколько уровней секретности — в зависимости от допуска конгрессмена — 435 членов палаты представителей и 100 сенаторов. И лишь один из этих 535 человек выразил сомнение и запросил дополнительную информацию.

Расследование еще не закончено, но, видимо, факты и аргументы были настолько убедительны, что голосование 419 на 3 в палате, а в Сенате я прогнозирую 95 на 5, не оставляют сомнения, что Трамп подпишет закон о санкциях.

Что касается доказательств для нас, то госсекретарь Тиллерсон прямо сказал Лаврову, что они не будут раскрывать способы и методы сбора информации разведками США в России. В общем, послал.

Будем наблюдать.

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