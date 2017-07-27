Две цифры о том, почему Украина может оказаться впереди Беларуси

Белорусы в последнее время скептически высказываются о соседней стране. Возможно, зря.

Особенно это было заметно во время недавнего визита Александра Лукашенко в Киев. Даже известный критик белорусской власти – экономист Ярослав Романчук нелестно отозвался о деятельности украинских чиновников, заметив, что с экономическим кризисом Лукашенко пока справляется намного лучше, чем украинский президент Петр Порошенко.

– Порошенко очень плохо сработал. Украина гигантски увеличила долги, не решила структурные проблемы, они не сделали ничего с олигархами и коррупцией, – ранее отметил экономист в комментарии «Салідарнасці».

Сказанное экспертом, безусловно, правда. Тем не менее, в последнее время в украинской экономике наметились как минимум две важные тенденции, которых, к сожалению, пока нет в Беларуси.

Во-первых, в Украине наметился приток иностранных инвестиций. Только в первом квартале прирост инвестиций в страну составил около 2% ВВП, или 733 миллионов долларов. А за весь прошлый год объем прямых инвестиций в Украине превысил 4,4 миллиарда долларов, что немало с учетом продолжающейся войны на Донбассе.

Для сравнения в мирную Беларусь за прошлый год пришло лишь 1,3 миллиарда прямых иностранных инвестиций.

Во-вторых, Украина провела диверсификацию экспорта, о которой пока только мечтают белорусские чиновники. Только за первые пять месяцев с начала года страна увеличила поставки продукции в страны Евросоюза на 25%. Причем, у соседей на европейские страны приходится уже более 40% внешней торговли!

Беларусь же в последнее время, напротив, лишь усиливает зависимость от российского рынка, на который приходится около 43% экспорта.

Из такой статистики можно сделать один неутешительный вывод – в то время как Украина не без проблем и со скрипом движется в сторону цивилизованного мира, Беларусь по-прежнему стоит на месте, называя это стабильностью.