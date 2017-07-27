«Хотела быть как все». Белорусы – о своем необычном росте

Каково быть не такими, как все, как полюбить себя, когда на улице в тебя тычут пальцем, с какими трудностями приходится сталкиваться в обычной жизни и как складываются отношения с противоположным полом?

Об этом Intex-press рассказали одна из самых маленьких жительниц Барановичей Ирина Слесарь и один из самых высоких уроженцев нашего города Сергей Сахон.

«Я сам удивлен, почему так вырос»

Сергей Сахон, 24 года, рост 205 сантиметров:

С самого детства я был выше своих одноклассников. На уроках физкультуры, когда детей ставили по росту, я всегда стоял первым. Но до девятого класса мой рост не сильно отличался от роста одноклассников. А в девятом классе за летние каникулы я «вымахал» на 13 сантиметров, и мой рост стал 196 сантиметров.

Одноклассники обратили внимание на мой рост, но их издевки начались позже. Из-за резкого скачка роста у меня начались проблемы со здоровьем – стало болеть сердце. Врач поставил подготовительную группу по физкультуре и предупредил, что мне противопоказаны большие нагрузки. Через несколько месяцев сердце пришло в норму.

Появились и другие неудобства. Например, я перестал помещаться в свою кровать, ее пришлось делать специально на заказ. Также пришлось обновить гардероб.

Не хотел выделяться

Когда был подростком, мой рост мне не мешал, наоборот, даже нравилось, что я выглядел взросло – лет на 18. Но из-за издевательств сверстников я стал комплексовать. Они мерились со мной ростом, смеялись и шутили надо мной. Иногда одноклассники и дети во дворе обзывали меня, в городе на меня часто показывали пальцем, я всегда был в центре внимания. Было обидно. Иногда я психовал, срывался, хотя чаще просто молчал. Невозможно было всем объяснить, что это не моя вина. В результате мне самому перестало нравиться быть выше всех, я просто хотел одного – не выделяться.

После «скачка» в росте учитель по физкультуре предложил попробовать свои силы в школьной баскетбольной команде. Мне понравилось, и я остался играть. Позже я перешел в баскетбольную команду сборной Барановичей, а затем меня взяли в сборную Березы. Мы часто выезжали на соревнования и занимали призовые места. Только после успехов в баскетболе сверстники поутихли и начали относиться ко мне лучше. Хотя бы начали элементарно здороваться.

Из-за низких дверных проемов и потолков Сергею зачастую приходится пригибаться.

С появлением жены я стал увереннее

После школы я поступил в Барановичский государственный университет на учителя физкультуры начальных классов. В университете сверстники продолжили задевать меня из-за роста. Например, когда видели меня, между собой обсуждали мой рост. Со временем я перестал обращать на это внимание.

Девушки обращали на меня внимание, но чаще всего им просто было интересно, какого я роста. Я много слышал, что девушки любят высоких парней, но на себе этого не прочувствовал.

Сергей Сахон со своей женой Анастасией.

На третьем курсе я встретил свою жену. Она училась со мной на потоке на учителя начальных классов, белорусского языка и литературы. На занятиях мы познакомились и стали общаться, затем полтора года встречались, а потом поженились. Моя жена высокая, ее рост 178 сантиметров, также она любит носить высокие каблуки.

Жена рассказывала мне, что всегда хотела встретить парня, рядом с которым она чувствовала бы себя миниатюрной. Со мной она именно такая, поэтому мой рост ее устраивает. С появлением в моей жизни жены я стал увереннее в себе.

По окончании университета я устроился на работу инструктором-методистом в СДЮШОР в Каменце, где работаю год. Город маленький, все ко мне относятся хорошо. Бывает, подходят сфотографироваться, кто-то может пошутить, что я ел много «Растишки», иногда спрашивают, не вырос ли я еще на пару сантиметров. Но ничего обидного я от местных не слышал. В городе есть еще один высокий мужчина, его рост 198 сантиметров, думаю, местные привыкли к его росту, и мой им не кажется необычным.

Дома все делаю сидя на стуле или в приседе

Из-за большого роста много неудобств. Например, когда ездил в старых автобусах с низкими потолками, приходилось пригибаться или становиться под люком для более комфортной езды. Сейчас автобусы стали просторнее, а потолки повыше, но для своего удобства я купил большую семейную машину.

Почти везде низкие дверные проемы, и иногда, когда я забываю пригнуться, ударяюсь о косяк. В моей квартире также проемы низкие и приходится пригибаться, но я уже привык к этому. Также неудобно готовить или что-то чинить. Долго в согнутом положении не простоишь, поэтому дома все делаю сидя на стуле или в приседе — так меньше нагрузка на спину.

На свой рост мне трудно подобрать одежду нужного размера. Я ношу «верх» в размере XXL, чаще одежда такого размера широкая. А я для своего роста мало вешу: вместо положенных 105 килограммов, всего 80. Поэтому на поиск подходящей вещи уходит много времени. К счастью, сейчас в магазинах большой ассортимент. Обувь ношу 45-46 размера.

Если честно, я сам удивлен, почему так вырос. В моей семье нет таких высоких. Только у дедушки рост около 190 сантиметров. Родители говорят, что просто пошел по дедушкиной линии. Сейчас мне рост не мешает и даже нравится.

«Думаю, все были разочарованы, что я такая родилась»

Ирина Слесарь, 21 год, рост 115 сантиметров:

Я родилась и выросла в деревне Дубовка Лунинецкого района. В Барановичи переехала четыре года назад на учебу и осталась здесь работать.

Когда я родилась, врачи поставили диагноз ахондроплазия, что означало, что я не вырасту. Врачи в больнице спрашивали маму, что она будет делать. Маму диагноз не испугал, она меня забрала домой. Никто из моей семьи не мог понять, почему я такой родилась. Врачи объяснили, что возможно, у кого-то в роду были болезни, которые поспособствовали развитию такого заболевания. Мои родители, мой старший брат, дедушки и бабушки – обычного роста. Думаю, все они были разочарованы, что я такая родилась.

Надеялась, что еще вырасту

Из-за болезни у меня деформировались ноги, они были колесом. Ходить я могла, но выглядела походка некрасиво. В пять лет меня отправили на операцию по выпрямлению ног.

В деревне все друг друга знают, поэтому дети ко мне относились хорошо и не обижали. Видимо, родители объяснили им, как относиться к людям с ограниченными возможностями. Но все же ко мне было иное отношение, чем к другим детям. Например, мальчики в классе дергали девочек за косички, а меня не трогали – меня это обижало.

До четвертого класса я не замечала, что чем-то отличаюсь от других. В четвертом классе, когда весь наш класс отвели измерять вес и рост, я увидела, что сверстники – значительно выше. Если мой рост был 105 сантиметров, то одноклассников – 120 см. Я переживала из-за этого, начала стесняться своего роста. С ужасом вспоминаю зимы с метелями и сугробами, когда после школы приходилось руками раскапывать дорогу домой.

Когда я поняла, что расту не так, как все, спросила у мамы, в чем причина, и она мне все объяснила.

Дома я измерялась у двери и ставила на ней метки. Измерялась часто. Чтобы подрасти, висела на турнике, но это не дало результатов. Позже по меткам я стала замечать, что расту очень медленно. К 16 годам я выросла всего до 115 сантиметров, и на этом мой рост остановился.

Хотела быть как все

В подростковом периоде я переживала, плакала, хотела быть как все, нормальной. У меня падала самооценка, я считала себя толстой, некрасивой, еще и низкого роста. Мама меня всегда успокаивала, подбадривала, говорила, что я красивая, необычная. И это работало.

В 10 классе мне предложили увеличить рост на 10 сантиметров с помощью аппарата Илизарова. В ноги вставили бы металлические трубы, которые растягивают костную ткань. Я отказалась, так как это больно и к тому же 10 сантиметров — слишком мало. Если бы мне предложили хотя бы на 30 сантиметров увеличить рост, тогда я бы согласилась. Еще у меня не до конца разгибаются руки. Мне предлагали сделать операцию и по выпрямлению рук, но я отказалась. Процедура долгая и неприятная, к тому же я понимала, что выглядеть лучше мои руки точно не будут.

Парни обращают на меня внимание и говорят комплименты – это приятно, так как растет самооценка. Однажды в школе я познакомилась в общей компании с молодым человеком, мы стали встречаться. Его рост был около 175 сантиметров. Он часто говорил, что я «хорошенькая» и «компактная». Я не понимала, почему он был со мной, мне казалось, что ему некомфортно. В итоге мы повстречались всего месяц и расстались. Думаю, что из-за моего роста.

К интернет-знакомствам отношусь несерьезно, общаюсь, но ни на что не рассчитываю, так как неизвестно, что за человек в переписке. Но я верю в то, что когда-то встречу «своего» человека, который полюбит меня такой, какая я есть.

Отказали в работе из-за роста

После школы поступать я решила поближе к дому- так попала в Барановичи. Уезжать из родной деревни в город было сложно, я боялась того, как ко мне отнесутся одногруппники. Но все обошлось, я подружилась с самой высокой девочкой в группе, она мне помогла освоиться. Я переживала за реакцию окружающих на меня.

Так как я умела шить, решила пойти на модельера-конструктора. В колледж приняли без проблем. Жить предлагали в общежитии, но я отказалась, думала, что буду там стеснять остальных: пришлось бы просить их включать свет или что-то подать мне. Я этого не хотела, поэтому снимала квартиру.

В колледже ко мне все относились хорошо. Там же появились подруги.

После его окончания я пошла работать по распределению швеей в Барановичский комбинат надомного труда, где работаю и сейчас. Мне оборудовали рабочее место под мой рост. Правда, зарплата меньше прожиточного минимума. Так как я инвалид третьей группы, то получаю еще пенсию в размере 130 рублей. Из-за маленькой зарплаты я начала искать другую работу. Нашла в Гродно. Но на той работе мне отказали из-за роста. Объяснили, что под мой рост нужно переоборудовать рабочее место, и это для них проблема.

Нелюбимое в городе место – вокзалы

В городе прохожие иногда рассматривают меня, смеются. Чаще дети, родители стараются их одергивать за это. Хотя был случай, когда мальчик на улице стал громко надо мной смеяться, я думала, что мама его успокоит, но вместо этого она рассмеялась вместе с ним. Тогда я совсем растерялась и не знала, как себя вести.

Мне жаль, что детям не объясняют, как реагировать на людей с ограниченными возможностями. Раньше по этому поводу были депрессии, с ними справлялась просто – отправлялась на шопинг. Сейчас я просто перестала обращать внимание на насмешки.

Несмотря на такое отношение, мне нравится посещать публичные места. У меня много друзей, часто выхожу с ними погулять, посидеть в кафе, иногда посещаем ночные клубы. В клубах я, правда, не могу дотянуться до барной стойки, поэтому либо сижу за столиком, либо танцую.

В некоторых магазинах также невозможно что-то купить из-за высокой стойки – продавцы меня просто не видят. Также мое нелюбимое место – вокзалы. Из-за тех же высоких стоек билет приходится покупать в вагоне и переплачивать за него.

Очень не люблю ездить в городских автобусах, там всегда толкучка, и из-за своего роста я всегда нахожусь ниже пояса других людей. Иногда мне уступают место, но я отказываюсь, так как места разные и не на все сиденья я могу залезть. Еще неудобно, когда автобусы останавливаются далеко от бордюры, приходится карабкаться по ступенькам – это унизительно. Поэтому планирую отучиться в автошколе для людей с ограниченными возможностями и купить себе автомобиль.

Зато с выбором одежды проблем нет, я ее покупаю в обычных магазинах, потом укорачиваю и перешиваю под себя. С обувью сложнее, так как я ношу обувь 32 размера, и обувь приходится искать в детских отделах и бывает проблематично найти без детских рисунков.

«Надеюсь, мой ребенок будет обычного роста»

Здоровье меня почти не беспокоит, лишь иногда во время смены погоды поднывают кости в ногах. Также ноги могут болеть, если я немного набираю вес. Поэтому я стараюсь себя держать в форме, правильно питаться, а скоро планирую записаться в тренажерный зал. Сейчас я вешу 45 килограммов и хочу похудеть до 40.

В будущем я, конечно, хочу иметь детей. И это возможно. Просто нужно будет тщательнее наблюдаться у врача. Конечно, есть риск, что ребенок будет маленького роста. Но я знаю случаи, когда у низких людей рождались обычные дети. Если родится с таким же диагнозом, как у меня, это не страшно. Думаю, я справлюсь, и мои родители мне помогут ухаживать за ним. Но я надеюсь, что в будущем мой ребенок будет обычного роста, так ему будет проще жить.

Я пережила разное отношение к себе и поняла, что глупо сравнивать себя с остальными. Мои друзья и близкие научили принимать себя такой, какая есть. У меня появилось уважение к себе и своему росту. Я поняла, что мой рост – это моя гордость, а не недостаток. Это то, что отличает меня от других. Я еще работаю над собой, так как в первую очередь, я хочу нравиться самой себе.