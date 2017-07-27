Когда Лукашенко, наконец, примут в стране Евросоюза?

Уже полтора года прошло, как ЕС снял санкции с Александра Лукашенко. Руководитель МИД и премьер-министр совершают поездки в европейские страны, но когда очередь дойдет до главы государства?

На днях Владимир Макей совершил официальный визит в Словению. В апреле в Словакии на высоком уровне приняли Андрея Кобякова.

Когда и какая страна ЕС первой откроет двери перед Александром Лукашенко?

«Руководители стран Евросоюза опасаются подмочить свою репутацию»

Санкции Евросоюза в отношении высших белорусских чиновников были заморожены осенью 2015 года, а в начале 2016-го были сняты. Весной того же года Александр Лукашенко побывал в Ватикане, но это не был официальный визит в Италию.

Почему за полтора года главу Беларуси не приняли на высоком уровне в какой-либо стране Евросоюза?

– Страны Евросоюза осторожны. Имидж Лукашенко, несмотря на миротворческую роль в последние годы, остается плохим, — объясняет исследователь центра Eurasian Countriesin Transition Андрей Елисеев. — Видимо, руководители стран Евросоюза опасаются подмочить свою репутацию. К тому же, у Лукашенко нет хороших персональных отношений ни с одним из руководителей государств-членов ЕС.

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