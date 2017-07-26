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В мире
26.07.2017
Новая газета
В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному, который раньше находился в городе Александров Владимирской области, но был демонтирован из-за того, что его установку не согласовали местные власти.

Монумент передали Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которое и установило его в столице.

Фото Влад Докшин/ «Новая газета»

Как сообщили в РВИО, памятник разместили на «Аллее правителей», где уже установлены 33 бюста работы скульптора Зураба Церетели. Там же до конца 2017 года появятся еще восемь бюстов, в том числе Владимира Ленина и Бориса Ельцина, пообещали в организации.

Изначально монумент планировали установить в Александрове 29 апреля, но власти города перенесли этот срок, заявив, что площадка для него не готова. Несмотря на это, памятник все же был установлен местными жителями, которые собирали на него деньги. Скульптор памятника Василий Селиванов тогда пояснил, что собирался «примерить» памятник к постаменту. Однако уже через час после установки памятник Грозному демонтировали. По данным издания «Новый город Александров», на районную администрацию написали заявление в прокуратуру о вандализме.

Памятник Ивану Грозному не ставили ни в советское время, ни в дореволюционной России. Первый памятник царю появился осенью прошлого года в Орле и вызвал волну общественного негодования. При этом монумент освятил личный духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий. Позднее суд отказался сносить памятник Грозному, сославшись на то, что «порядок и процедура согласования при установке данного монумента не нарушены».

 
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