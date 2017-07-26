В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с грудным ребенком на пешеходном переходе

Свидетелем ДТП стал сотрудник Департамента охраны, который и задержал виновника аварии.

Как сообщила официальный представитель Департамента охраны МВД Елена Гоман, в свой выходной день Дмитрий Кудрявец ехал по своим делам на машине по улице Хмельницкого в сторону кольцевой развязки.

Подъезжая к пешеходному переходу, он снизил скорость и остановился, чтобы пропустить женщину с коляской, которая шла с противоположной стороны дороги. Водитель «Нива Шевроле», ехавший во встречном направлении, не снижая скорости, сбил коляску с грудным ребенком и попытался скрыться.

Сотрудник милиции развернулся и начал преследование злоумышленника.

Дмитрий догнал нарушителя, прижал к обочине, заставив его остановиться. Задержание было делом техники. Сотрудник Департамента охраны позвонил в отдел и вызвал экипаж охраны, чтобы доставить водителя «Нивы Шевроле» в местный райотдел для разбирательства.

– Я попытался узнать, где же в такое раннее время он умудрился столько выпить, но мужчина только злился и требовал отпустить его, – вспоминает охрановец. – Сопротивления он не оказывал, но не единожды пытался сбежать.

Женщина с десятимесячным ребенком находилась в шоковом состоянии. Прибывшая скорая забрала пострадавших.

В крови задержанного 1979 года рождения было обнаружено три промилле алкоголя, и передвигался он на служебном автомобиле. По данному факту проводится проверка.

Через несколько часов после аварии врачи отпустили домой женщину с дочкой. Сейчас они чувствуют себя хорошо, не считая незначительных ссадин при падении.