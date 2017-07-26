Как следователи давят на семью опального милиционера

Милиционера, который поймал дочку судьи на распространении порно, самого будут судить осенью. Но следствие не может найти доказательств вины Михаила Куцко, под давлением оказались его родные.

Первая совместная фотография Михаила и Натальи после того, как они стали жить вместе. Гродно 23 июля 2017 Василий Молчанов / Белсат

Исполнилось полгода, как бывший милиционер Михаил Куцко попал в тюрьму, после того, как поймал дочку судьи в Щучине на распространении порнографии в социальных сетях. Но его самого обвинили в преступлении – якобы вымогательство взятки от подозреваемой.

Кроме того, перед тем, как попасть за решетку Михаил Куцко передал «Белсату» видео с заявлением, что раскрыл канал вербовки в «ДНР». По его мнению, это является еще одной причиной его ареста.

«Пугали меня, что заберут детей»

Жена Михаила Куцко, Наталья. Гродно 23 июля 2017 Василий Молчанов/Белсат

За полгода следователь так и не позволил жене Наталье встретиться с Михаилом, а некоторое время назад на семью бывшего милиционера начали давить силовики.

Как рассказывает женщина, следователь начал вызывать на допрос мать и брата Натальи. Всплыло дело, которое произошло в 2015-м году, когда брат Натальи сбил женщину. Чтобы не заводить судебное дело обе стороны договорились о выплате моральной компенсации, которая была выплачена потерпевшей. В переговорах помогал Михаил.

«Да, Миша ездил договариваться. Мама моя тогда брала деньги в кредит, чтобы выплатить компенсацию за брата. И теперь они начали давить на моего брата, вызвали его в КГБ и рассказывают, что якобы Михаил всех обманул, что денег он женщине той не вернул. Мол, он «кинул» вас на 1000 долларов. Следователь вызывает уже мою маму в Следственный комитет и начинает на нее давить, типа пишите заявление на Мишу, что он у вас деньги украл. Мама говорит: с чего я буду писать заявление, зачем мне оговаривать человека? Я не имею к нему никаких претензий. После брата вызвали, потом меня вызвал следователь.

Мама говорит: ты не представляешь себе, как он у меня вцепился! Пишите заявление и все! А почему не хотите? Зачем Вы его защищаете?

Я отказалась от показаний. И тогда он начал меня пугать, что заведет дело на группу лиц, что я вместе с Михаилом украла деньги у своей матери, меня посадят в тюрьму, а детей отдадут матери на воспитание», – рассказывает Наталья.

Но в итоге делу «не дали ход» из-за отсутствия состава преступления.

«Просто так не выпустят»

Жена Михаила Куцко держит фото мужа. Гродно 23 июля 2017 Василий Молчанов / Белсат

Как пишет Михаил Куцко из заключения, срок он «в любом случае получит».

«Отпустить просто так – его точно никто не отпустит. Отпустить – это значит признать, что были неправы. А была большая огласка в интернете и везде. Тем более для них это уже дело принципа. Глава УВД в Гродно Синявский заявил в газете, что реальный срок будет», – говорит Наталья.

Михаил Куцко просит передавать ему в тюрьму «Белгазету» и «Народную волю», начал перечитывать Есенина. Но большую часть времени занимается переписыванием собственного дела – ксерокопии ему делать запретили.

«Ни одного материала на меня нет, все построено на показаниях сама знаешь, каких женщин. Это просто жесть. Такого раньше никогда не было. Может в далеких 2000-х. Что творится! Вот такая презумпция невиновности у нас. Так что теперь я уверен, что заседание будет закрытым. Раньше думал, что только часть будет закрытая, когда показания будут давать. А теперь, когда такое дело, я уверен, что будут делать закрытое заседание полностью. Ну и хорошо нам. Просто, если бы было открытое, там доказательства, представленные ими, полностью опровергают мою вину», – пишет из тюрьмы в письме к Наталье Михаил Куцко.

После одной из статей на belsat.eu адвокат Михаила Куцко был вынужден подписать обязательство о неразглашении подробностей дела, и письма стали единственным источником информации для Натальи.

«Сижу, читаю и не понимаю, что я здесь делаю»

Письма из тюрьмы. Гродно 23 июля 2017 Василий Молчанов / Белсат

Как рассказывает женщина, теперь Михаила перевели в трехместную камеру.

«Я ему уже несколько пачек бумаги передала, чтобы он мог переписывать дело. Следствие полгода уже тянется, а это только в исключительных случаях. Пишет, что «сижу, читаю и не понимаю, что я здесь делаю». Фактических доказательств у них нет. Есть только устное свидетельство Б., которой Миша перешел дорогу», – говорит Наталья.

Бывший милиционер Михаил Куцко продолжает сидеть в тюрьме №1 на улице Кирова в Гродно. Ожидается, что суд по его делу о якобы вымогательстве взятки состоится осенью.