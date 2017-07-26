Страшная авария под Речицей: из-за лося столкнулись автомобили

25 июля под Речицей, вблизи деревни Васильково, выбежавший на дорогу лось спровоцировал столкновение двух автомобилей «Рено» и «Опель».

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В результате лобового ДТП, которое произошло около 19:00, погибла женщина, сообщили БелаПАН в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Двое участников происшествия госпитализированы.

Около 18:15 автомобиль «Рено», которым управлял водитель 1970 года рождения, двигался из Речицы. Неожиданно на дорогу выскочил лось. Столкнувшись с животным, автомобиль был отброшен на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с «Опелем» с прицепом. В результате происшествия от полученных травм на месте скончалась 44-летняя пассажирка «Рено». Водитель «Рено» и пассажир «Опеля» были госпитализированы, получив травмы различной степени тяжести.