Пособия на детей до трех лет увеличатся с 1 августа

В Беларуси пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет возрастут с 1 августа текущего года.

Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Для расчета размера данного вида пособия применяется показатель среднемесячной заработной платы за II квартал 2017 года (по данным Белстата - Br796,8).

Выплаты на первого ребенка вырастут с 1 августа на Br17,5 и составят Br278,88 в месяц, на второго и последующих детей - на Br20 (Br318,72), на ребенка-инвалида - на Br22,5 (Br358,56).

Что касается детских пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), то их размер будет известен после принятия постановления Минтруда и соцзащиты об установлении нового размера БПМ.