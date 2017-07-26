Украина прекратила подачу электричества на территорию Донецкой области

Украина с 26 июля прекратила поставлять электричество на территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в Фейсбуке и.о. директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

По его словам, потребности территорий самопровозглашенных республик Донбасса в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, находящимися в Донецкой области, другими производителями на НКТ, а также поставками из России, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных: перетоки по ним не учитываются в общем сальдо «Украина - Россия - Беларусь».

В самопровозглашенной ДНР заявили, что прекращение Киевом поставок электроэнергии не отразится на потребителях, пишет Донецкое агентство новостей.

«Республика является независимой от Украины, так как электрическая энергия, которая вырабатывается двумя тепловыми электрическими станциями, работающими на угольном топливе, добытом из нашей земли, до потребителей доставляется высоковольтными электрическими сетями, расположенными на территории республики», — пояснили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Там также отметили, что имеют возможность экспортировать излишки электроэнергии.

В апреле Украина прекратила подачу электроэнергии в Луганскую область, напоминает TUT.BY. Причиной отключения назвали долги. Россия изъявила желание поставлять туда электричество в качестве гуманитарной помощи.