Самая многолюдная народная свадьба в мире прошла в Болгарии

На традиционную свадьбу, которая прошла в деревне Арбанаси, недалеко от древней столицы Болгарии — города Велико-Тырново, собралось более 3 тысяч гостей.

С этой цифрой организаторы надеются попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщается в сюжете канала ndt.

Георгий Георгиев и его невеста Ива решили пригласить так много гостей с одним условием: все должны быть в традиционных болгарских костюмах. По словам Георгия, он хочет «возродить ценности наших предков, все, что они считали важным, включая мораль древних болгар, которая позволила им выжить в течение 500 лет рабства».

Жених возглавляет неправительственную организацию, которая занимается сохранением болгарского фольклора. Говорит, что свадебная церемония — такая же, как в древние времена.

— Я и моя невеста хотели именно такую свадьбу, по древним традициям. Мы хотим стать примером для тех, кто стремится к тем же ценностям, хотя это не наша основная цель.

Как рассказал организатор церемонии Валентин Димов, «на свадьбе официально зарегистрировали 3065 человек. Наш предыдущий рекорд мы увеличили на 56 человек. Мы бы собрали еще больше, но помешала жара».

В тот день температура поднялась до 37 градусов по Цельсию.

Для гостей прямо на траве растянули скатерти. Каждая длиной в 150 метров. Главное блюдо на свадьбе — тушеная телятина с бобами. Ее много часов готовили в огромных чанах. Кроме того, всех угощают домашним вином. Его около двух тысяч литров. Организаторы планируют подать две заявки в книгу рекордов Гиннесса: за самую многолюдную народную свадьбу и самый длинный свадебный стол (правда, его общая длина не уточняется).

Кстати, жених и невеста сказали, что купить традиционные свадебные костюмы им не удалось. Пришлось шить заново по старинным рисункам. На это ушло около двух лет.