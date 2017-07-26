Стихия наворотила делов: 5 неприятных последствий

Грозы и ливни, накануне прошедшие по Беларуси, принесли людям немало неприятного.

Ливень затопил дом с девятого по первый этажи

В Барановичах дождь затопил квартиры людей и испортил ремонт в подъезде, сделанный год назад, пишет intex-press.by. Скорее всего, это произошло из-за того, что строители, делавшие ремонт крыши, не убрали строительный мусор, и он засорил ливневки.

К примеру, в квартире на шестом этаже дождь затопил ванную комнату, зал, прихожую.

Два самолета «Белавиа» не смогли сесть в Минске

Как сообщили БелаПАН в «Белавиа», сильная гроза стала причиной того, что два рейса авиакомпании были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме в Гомеле. Это были самолеты, летевшие в белорусскую столицу из Киева и Калининграда.

Ливень смыл большое количество автомобильных номеров

Это следует из сообщения ГУВД Мингорисполкома:

– Идет много сообщений о смытых ливнем номерах машин. Если нашли номер — обращайтесь в ГАИ по пр. Дзержинского, 3, в каб.110 и 113.

Из-за ударов молнии произошли пожары

В Гродненской области из-за ударов молнии произошли три пожара, сообщает БЕЛТА.

Загорелась хозяйственная постройка в агрогородке Голынка Зельвенского района. Огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены. В агрогородке Михалишки Островецкого района спасатели ликвидировали возгорание постройки на частном подворье. В деревне Пашкишки Ошмянского района горел нежилой дом. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.

Дерево упало на автомобиль

В Минске зафиксировали два случая падения деревьев. Одним из них был поврежден автомобиль на улице Жудро.

Друзья поплавали по затопленному городу на надувном круге

Чтобы разбавить этот обзор, приводим и положительную новость. В группе «Типичная Серебрянка» во «ВКонтакте» появилась фотография молодого человека, который под зонтом плывет в надувном круге по огромной луже.

Героя снимка зовут Семен Толкачев. Ему 19 лет, учится на ветеринара в Смиловичском аграрном колледже и шутит: «Вчера с друзьями открыли плавательный сезон», сообщает TUT.BY.