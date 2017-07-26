Милиция задержала пьяную минчанку, которая танцевала на крышах чужих авто

Инцидент произошел по ул. Рафиева. В милицию позвонили жильцы дома № 83 и рассказали, что пьяная женщина танцует на крышах машин, припаркованных во дворе.

Прибывший наряд милиции задержал женщину и доставил в отделение, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Утром женщина призналась, что события вчерашнего вечера помнит плохо из-за сильного алкогольного опьянения.

Тем не менее следы бурно проведенной ей ночи остались на крышах и капотах Ниссане Премьера и Рено Шафран.

Было установлено, что женщина 1979 г.р. нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение правил дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь — хулиганство.