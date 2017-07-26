Цитата дня. Чем занимается БРСМ

Кто бы мог подумать!

Если бы Анна Канопацкая не опубликовала удивительный документ о необходимости согласовывать с БРСМ использование бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и рыболовства, белорусы так бы и не узнали, чем занимается эта дотируемая из их кармана организация.

Все точки на «і» расставил пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич. Объясняя, зачем надо согласовывать эти вопросы с БРСМ, он заодно раскрыл специфику работы данной организации.

— Прежде чем формируется концепция республиканского бюджета, изучаются все предложения заинтересованных государственных органов, структур. И с БРСМ, получается, тоже. Насколько я понимаю, БРСМ — разноплановая организация (не то, что это их профиль), но в том числе она решает некоторые вопросы аграрно-промышленного комплекса. БРСМ проводит свою политику, направленную на развитие АПК. Так что и их мнение учитывается, поэтому и идет согласование и с БРСМ тоже, — заявил в интервью Радыё Свабода Сычевич.