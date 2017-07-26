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Политика
26.07.2017
Салiдарнасць
Ну и ну! В правительстве объяснили, почему согласовывают с БРСМ расходы на с/х и рыболовство

Ответ немало удивил.

О том, что порядок использования бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и рыболовства нужно согласовывать с БРСМ, рассказала депутат Палаты представителей Анна Канопацкая. Соответствующий документ она опубликовала в Facebook.

Журналисты попытались выяснить логику властей. Ответ превзошел все ожидания. Оказалось, что БРСМ проводит свою политику, направленную на развитие АПК. Об этом Радыё Свабодзе заявил пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

«Прежде чем формируется концепция республиканского бюджета, изучаются все предложения заинтересованных государственных органов, структур. И с БРСМ, получается, тоже. Насколько я понимаю, БРСМ — разноплановая организация (не то, что это их профиль), но в том числе она решает некоторые вопросы аграрно-промышленного комплекса. БРСМ проводит свою политику, направленную на развитие АПК. Так что и их мнение учитывается, поэтому и идет согласование и с БРСМ тоже, — заявил Сычевич.

О политике БРСМ в вопросе развития рыболовства пресс-секретарь премьера почему-то умолчал.

 
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