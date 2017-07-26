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Лица
26.07.2017
Салiдарнасць
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)

Места в рейтинге распределять вам!

Большие ягодицы стали главным эстетическим трендом прошлого года, который прорвался и в 2017-й. В США ежедневно кто-то ложится на операционный стол, чтобы увеличить попу. Почему? Потому что большая попа превратилась в предмет жестокого культа.

Выдающаяся «пятая точка» становится главным исполнителем танца (тверк), приносит огромные доходы (привет, семейство Кардашьян), отправляет своих хозяек в рейтинги популярности.

Сегодня – об одном из таких: «Рейтинге выдающихся поп современности», составленном блогером Faila. Как отмечает автор, эту подборку не стоит рассматривать как оскорбление внешности звезд: в список попали дамы, которые любят демонстрировать формы, подчеркивать их обтягивающими и вызывающими нарядами, выбирают на красных дорожках томные позы, а также являются своего рода апологетами культа «большая попа».

Итак, смотрим и затем голосуем!

Блэйк Чайна

Эмбер Роуз

Кайли Дженнер

Ким Кардашьян

Никки Минаж

Драйя Мишель

Хлое Кардашьян

Дженнифер Лопес

Николь Коко Остин

К.Мишелль

Кристина Агилера

Азалия Бэнкс

Серена Уилльямс

Бейонсе Ноулз

Нелли Фуртадо

Лала Энтони/Васкес

Мэрайя Керри

Даша Поланко

Даниэль Брукс

Тесс Холидэй

Эшли Грэм

Искра Лоуренс

Кто достоин первого места в рейтинге?

Блэйк Чайна  
Эмбер Роуз 3.8 %
Кайли Дженнер 69.2 %
Ким Кардашьян 3.8 %
Никки Минаж  
Драйя Мишель 7.7 %
Хлое Кардашьян  
Дженнифер Лопес 11.5 %
Николь Коко Остин 3.8 %
К.Мишелль  
Кристина Агилера  
Азалия Бэнкс  
Серена Уилльямс  
Бейонсе Ноулз  
Нелли Фуртадо  
Лала Энтони/Васкес  
Мэрайя Керри  
Даша Поланко  
Даниэль Брукс  
Тесс Холидэй  
Эшли Грэм  
Искра Лоуренс  
26

 
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