Из-за непогоды два самолета «Белавиа» не смогли сесть в Минске
Им пришлось приземляться в Гомеле.
Как сообщили БелаПАН в «Белавиа» сильная гроза стала причиной того, что два рейса авиакомпании были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме в Гомеле, а не в Минске.
Это были самолеты, летевшие в белорусскую столицу из Киева и Калининграда.
Сообщается, что пассажиры этих рейсов после улучшения метеоусловий были доставлены самолетом в Минск.
Непогода накрыла столицу прошлым вечером. По словам синоптиков, «таких рекордных дождей в Минске еще не было за всю историю наблюдений».
Сильные дожди прошли по всей Беларуси. Дождливая погода сохранится до конца недели.
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