Из-за непогоды два самолета «Белавиа» не смогли сесть в Минске

Им пришлось приземляться в Гомеле.

Как сообщили БелаПАН в «Белавиа» сильная гроза стала причиной того, что два рейса авиакомпании были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме в Гомеле, а не в Минске.

Это были самолеты, летевшие в белорусскую столицу из Киева и Калининграда.

Сообщается, что пассажиры этих рейсов после улучшения метеоусловий были доставлены самолетом в Минск.

Непогода накрыла столицу прошлым вечером. По словам синоптиков, «таких рекордных дождей в Минске еще не было за всю историю наблюдений».

Сильные дожди прошли по всей Беларуси. Дождливая погода сохранится до конца недели.