Связывал и засовывал в рот подожженную лучину — отца судили за истязание сына

21 июля огласили приговор по обвинению 48-летнего жителя Ганцевичского района в истязании своего 16-летнего сына и незаконном лишении свободы.

О насилии со стороны отца в милицию сообщил потерпевший. Подросток рассказал, что папа его регулярно избивает. В доказательство своих слов он показал видео, на котором он лежит связанный на полу кухни на спине, а отец пытается засунуть ему в рот горящим концом подожженную лучину. Так он наказал сына за то, что от него якобы пахло сигаретами. Хотя мальчик убеждал отца, что не курит. Свидетелями наказания стали трое несовершеннолетних детей семьи, которые записали происходящее на мобильный телефон.

По обращению ребенка началась проверка, результатом которой стало возбуждение в отношении 48-летнего жителя Ганцевичского района уголовного дела по двум статьям УК: ч.2 ст. 154 УК (Истязание) и ч. 1 ст. 183 УК (Незаконное лишение свободы).

В рамках разбирательства с 28 октября 2016 года по 13 марта 2017 года было выявлено 7 фактов жестокого обращения отца по отношению к своему сыну, сообщил TUT.BY прокурор Ганцевичского района Сергей Насеня.

Один раз папа избил подростка кулаками по голове за то, что тот плохо помог ему по хозяйству, другой — за то, что принес ему дырявую канистру для хранения моторного масла, а в марте текущего года беспричинно ударил сына в шею, повалил на диван и нанес по телу не менее 10 ударов деревянным прутом. Более того было установлено, что в доме, в котором живет семья, была запертая комната, в которой хранились продукты питания. Единственный ключ от этой комнаты был у отца. Обвиняемый каждое утром выдавал супруге «пищевые наборы» на день и запирал дверь.

При этом сам обвиняемый характеризуется нейтрально, на учете в наркологии не состоит, судимостей не имеет. В суде он признал свою вину частично. Он согласился с тем эпизодом, который был запечатлен на видео, а остальные отрицал.

В итоге мужчину признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил TUT.BY председатель суда Ганцевичского района Иван Мешкевич. Его также обязали выплатить 50 базовых величин (1150 рублей) штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.