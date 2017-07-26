«Самый сильный дождь за всю историю». Синоптики рассказали о вчерашней стихии и будущей погоде

Вчерашняя непогода никого не оставила равнодушным. Фотографии затопленных белорусских городов сегодня активно обсуждают белорусы. И задаются вопросом: что это было? Синоптики объяснили. А заодно рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

Как рассказала TUT.BY заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова, за минувшие сутки в столице выпало рекордное количество осадков.

— Это 87% климатической месячной нормы. Таких рекордных дождей в Минске еще не было за всю историю наблюдений, — отметила Светлана Рыбакова.

И объяснила, почему основной потоп пришелся именно на столицу.

— Город зачастую теплее, чем окружающая местность на пару градусов, прогревается более интенсивно, поэтому именно над Минском была активная грозовая деятельность. Она развивалась на атмосферном фронте, разделяющем тропическую воздушную массу и более свежую массу, поступающую с запада Европы. Контрасты температур по стране были более 10%. На северо-западе было около 20 градусов, на юго-востоке — 30−32. Вот такие контрасты температур и создали условия для активной грозой деятельности, — говорит замначальника службы.

Впрочем, лило и в других городах Беларуси. Кстати, в Самохваловичах зафиксировано еще больше осадков, чем в Минске — 104 мм, то есть 116% от климатической нормы.

Синоптики также рассказали о погоде на предстоящие дни. По данным Белгидрометцентра, Беларусь продолжит заливать.

26 июля ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. По востоку в отдельных районах град. Ветер южный умеренный, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Температура воздуха максимальная днем от +21°C по западу до +31°C по востоку страны.

В Минске: кратковременный дождь (вероятность 90% и более), гроза (вероятность 80-90%). Ветер южный умеренный, при грозе местами шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха +24..+26°C.

27 июля в отдельных районах также пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +23..+29°С.

28 июля на большей части территории кратковременные дожди, по востоку местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-востоку до +27°С.

29 июля на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +19..+25°С.