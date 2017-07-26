В Минске милиционеры за ноги поймали парня, выпрыгнувшего с 9 этажа

Молодой человек под психотропами пытался покончить собой.

ЧП произошло ночью 25 июля в доме по улице Солтыса в Минске. О том, что на балконе 9-го этажа стоит молодой человек и намеревается спрыгнуть с балкона, в милицию сообщила жительница дома.

По приезду сотрудники увидели парня, стоявшего на балконе 9-го этажа. Руки его были в крови, так как он перерезал вены куском стекла. Осколок он плотно прижимал к горлу и выкрикивал угрозы. Один из милиционеров начал разговаривать с мужчиной, остальные побежали в квартиру.

Услышав шум, молодой человек попытался спрыгнуть с балкона, но милиционеры успели поймать его за ноги и обездвижить, несмотря на активное сопротивление.

Спасенный 29-летний молодой человек был доставлен в Республиканский научно-практический центр психического здоровья в Новинках. По предварительному заключению у него была передозировка особо опасного психотропного вещества «Альфа-ПВП», сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома