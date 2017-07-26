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Политика
26.07.2017
Салiдарнасць
Главная задача белорусских демократических сил через 5 лет. План от «Говори правду»

 «Говори правду» разработала план на пятилетку.

Главной задачей белорусских демократических сил через 5 лет они видят представительство на всех уровнях законодательной и представительной власти (местные советы, парламент) пропорционально  поддержке в обществе.

«Это позволит демократическим силам нарастить свой вес во внутренней политике, авторитет в глазах избирателей, а также продвигать конкретные перемены на разных уровнях, аккумулируя поддержку общества», — отмечают в кампании.

«Говори правду» также обращает внимание на ряд позитивных изменений, произошедших в Беларуси за прошедшие 5 лет:

● Появилось пространство для диалога – оппозиция и гражданское общество на разных уровнях втягивают власть в диалог и представители власти идут на него;

● В парламенте 2 независимых депутата представляют гражданское общество и демократические силы;

● Вернулись в подписку и продажу целый ряд национальных и региональных газет, «Говори правду» получила регистрацию, как общественная организация;

● Готовятся изменения для развития малого и среднего бизнеса.

«Перемены становятся вызовом не только для власти, но и для гражданского общества и демократических сил», — отмечают в «Говори правду».

В этой связи кампания предлагает новый план по реализации перемен.

Политические кампании в течении следующих 5 лет кампания предлагает разделить на две категории, исходя из приоритетных целей участия. К первой категории будут относиться те, в которых демократические силы расширяют свое присутствие внутри политической системы. Это выборы в местные советы 2018 и 2022 годов, парламентские выборы 2020 года. Во вторую категорию будут включены те, где главным результатом является расширение электоральной поддержки идей демократических сил. Это президентские выборы 2020 года.

«Мы не исключаем использование элементов уличной борьбы, когда увидим действительно массовую готовность к ней со стороны общества, — отмечают в кампании. — В настоящих условиях уличный протест своей малочисленностью, завышенными ожиданиями и отсутствием организационных возможностей у инициаторов скорее дискредитирует эту форму политической активности. Кроме того, это вызывает у власти неадекватную реакцию, что приводит к замедлению перемен как экономических, так и политических или даже отбрасывает страну назад».

Чтобы изменить экономическую и политическую ситуацию в Беларуси, «Говори правду» планирует:

● Сформировать в каждом районе общественный совет, куда войдут представители демократических сил, гражданского общества и провластных организаций (там, где уже естьпо добные советы, добиться включения всех организаций и наладить постоянную работу) ;

● Провести форумы регионального развития на уровне районов и сделать их площадкой для диалога между обществом и районными властных, бизнес, агропромышленными элитами;

● Увеличить присутствие демократических сил в местных советах и парламенте;

● Повысить роль местных советов и парламента, через рост узнаваемости и укрепление авторитета в обществе, сделать их местами общественных дискусиий

● Добиться внедрения в Беларуси упрощенной системы для ведения малого/среднего бизнеса и самозанятости.

● Расширить возможности для самостоятельных политических и экономических решений на местах и усилить роль самоуправления;

● Продвигать региональные интересы на национальном и международном уровнях, через встречи в парламенте, министерствах, выступления на важных мероприятиях и организации общереспубликанских общественных кампаний.

«В случае успешной реализации этого подхода демократические силы расширят свое присутствие в местных советах и парламенте, увеличив вес этих институтов и свой в политической системе и получат дополнительную поддержку общества. Это также расширит пространство для деятельности гражданского общества», — уверены в «Говори правду».

 
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