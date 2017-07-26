Канопацкая поразилась: расходы бюджета нужно согласовывать с БРСМ

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая опубликовала в Facebook интересный документ, характеризующий систему управления в стране.

«Все мы знаем, что такое и зачем нужно в стране БРСМ. Эта бессмысленная организация носит фактически пропагандистский характер и коверкает сознание нашей молодёжи. Все мы знаем, что это БРСМ финансируется из бюджета, то есть каждый из нас отдаёт свои деньги на это. Задумайтесь, вы осознанно, самостоятельно дали бы хоть рубль этой организации? Нет. Власть силой забирает у вас этот рубль и даёт на это БРСМ. Пора поднять вопрос, а согласны ли мы оплачивать это?

И это ещё полбеды. Недавно мне попался один интересный документ, который вы видите ниже. Мало кто из вас, друзья, знает, что, например, порядок использования бюджетных средств на развитие сельского хозяйства и рыболовства нужно согласовывать с БРСМ! Вот действительно, куда не ступи в нашем государственном управлении, везде измажешься в это» – написала Анна Канопацкая.

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