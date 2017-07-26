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Комментарии
26.07.2017
«Путин много и с удовольствием врал детям»

Обозреватель Игорь Яковенко прокомментировал на ej.ru последние события в России.

«Из России убегает «Сименс». Если выделить главную причину бегства германского концерна, то он бежит от путинской лжи. В прошлом году российский президент обещал Зигмару Габриэлю, который тогда служил министром экономики и энергетики ФРГ, что газовых турбин «Сименс» в Крыму не будет. Наврал, как обычно. Турбины немецкого концерна в Крыму обнаружились. Теперь «Сименс» бежит из России.

Зато в России остается депутат Ирина Яровая, закон имени которой по минимальной оценке должен обойтись российской экономике в 33 млрд долларов. Но тут выяснилось, что это еще не все. Поскольку Яровой очень любопытно потискать ручками и поглядеть глазками на персональные данные не только граждан России, но и граждан ЕС, то в этой части ее желание вошло в противоречие с законодательством данного Союза.

В результате чего представители ЕС уже заявили, что любознательность депутата Яровой обойдется «большой четверке» российских операторов в 45 млрд рублей штрафа. Возможно, патриотизм депутата Яровой сегодня один из самых дорогих в России. Много дешевле, конечно, чем патриотизм Путина. А патриотизм Путина, в свою очередь, много дешевле путинского же вранья. Такой вот прейскурант…

На минувшей неделе Путин много и с удовольствием врал детям. Это было на его встрече с одаренными детьми в центре «Сириус». Врал про то, что еще не решил, останется ли дальше президентом или осиротит страну. Наврал детям про то, что реальные доходы россиян растут. Одаренный ребенок, который задал ему вопрос про падение доходов, был наверняка отличник, он к встрече с президентом России готовился и данные для своего социально-озабоченного вопроса выверял по Росстату.

А когда Путин соврал, что доходы растут, одаренный ребенок растерянно улыбался, как будто ему поставили двойку за хорошо выученный урок. Одаренные дети «Сириуса» просто пока не в курсе, что для Путина россияне — это не те 140 миллионов, у которых средний доход 27 тысяч рублей, а те 98 долларовых миллиардеров с разноцветными паспортами, которые, действительно, за 2016 год стали богаче на 104 млрд долларов.

И теперь у них целых 386 миллиардов, что, естественно, не может не радовать Путина, поскольку все эти люди ему лично знакомы, каждый из них ему лично обязан и при необходимости готов поделиться любой частью своего состояния по первому требованию».

«У нее сын-контрактник в плену в Украине, а она соловьевское «ихтамнет» включает!»

 
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