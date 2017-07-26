Нужен ли Беларуси закон Клэр?

Что стоит позаимствовать у Великобритании для противодействия торговле людьми и насилию в семье — об этом белорусские чиновники и представители гражданского сектора.

Вопросы в сфере противодействия торговли людьми в Великобритании и Беларуси схожи, считает заместитель начальника второго управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД полковник милиции Владимир Емельянов, поскольку эта проблема в современном мире не знает границ.

– Только Великобритания – это страна назначения, а Беларусь в большинстве случаев выступает страной происхождения, – подчеркивает разницу Владимир Емельянов. –За последние три года наибольшее количество жертв современного рабства в Великобритании были из Польши, Румынии, Литвы, Словении, Албании, Нигерии и Вьетнама. Преобладают сексуальная и трудовая эксплуатация. Кроме того, 30% британцев эксплуатировались на территории своей страны.

В Великобритании предусмотрены достаточно суровые сроки за преступления, связанные с торговлей людьми: от 14 лет до пожизненного заключения. В стране действует практика применения запретных ордеров, которые сотрудники правоохранительных органов получают в суде.

Дела, связанные с торговлей людьми, иногда бывает трудно довести до логического конца через суд. В случае нехватки доказательств выдается запретный ордер, запрещающий трафикеру совершать определенные действия (например, привозить в ночные клубы молодых девушек). Нарушение запретного ордера влечет лишение свободы сроком до 5 лет.

Большой объем работы по борьбе с современным рабством в Великобритании выполняют общественные организации. В Беларуси же гигантская часть работы ложится на плечи органов внутренних дел и иных государственных органов.

Продолжение статьи читайте здесь.