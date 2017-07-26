Грозы подтопили белорусские города и остановили транспорт
Сильные грозы прошли вечером и ночью в Минске, Бресте, Барановичах, Слониме и других городах. Они привели к подтоплениям, падениям деревьев, остановкам движения общественного транспорта, сообщает МЧС.
В Минске выпало около 30% месячной нормы осадков.
Фото «Радыё Свабода»
На улице Гурского. Фото БЕЛТА
В Бресте. Фото TUT.BY
Барановичский район. Фото: @Юлия Парханович
В Слониме. Видео gs.by
На среду 26 июля также объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы и сильный ветер.
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