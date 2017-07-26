Грозы подтопили белорусские города и остановили транспорт

Сильные грозы прошли вечером и ночью в Минске, Бресте, Барановичах, Слониме и других городах. Они привели к подтоплениям, падениям деревьев, остановкам движения общественного транспорта, сообщает МЧС.

В Минске выпало около 30% месячной нормы осадков.

Фото «Радыё Свабода»

На улице Гурского. Фото БЕЛТА

В Бресте. Фото TUT.BY

Барановичский район. Фото: @Юлия Парханович

В Слониме. Видео gs.by

На среду 26 июля также объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы и сильный ветер.