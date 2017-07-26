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Общество
26.07.2017
Руслан Горбачев, Семен Печенко
Жители совхоза «Городец», где руководил Лукашенко: «Дайте людям зарплату!»

 «Салідарнасць» поговорила с людьми, которые в 80-е трудились вместе с будущим главой государства.

Александр Лукашенко возглавлял совхоз «Городец» в 80-х годах. Отсюда он пересел в кресло депутата Верховного Совета, а затем и в кресло президента.

Агрогородок располагается в 8 километрах от Шклова. Жители соседних деревень отзываются о ситуации в нем противоречиво: кто-то восхищается благоустройством агрогородка, кто-то говорит, что там как везде.

Деревня впечатляет сразу же при въезде. Хорошие асфальтовые дороги, тротуары, выглядящие новыми столовая, баня…

С 2000-х огромные деньги в совхоз инвестировал «Беларусбанк». Восемь лет назад здесь построили общественный центр, где сегодня располагаются Дом культуры, Дом ремесел, детская школа искусств, библиотека, отделение «Беларусбанка», отделение почты, кафетерий.

Тогда же был построен детский сад и проложены сети водопровода, канализации, газоснабжения.

В агрогородке встречаем вышедшего недавно на пенсию Александра Васильевича. Он признается, что работал вместе с будущим президентом.

– Я всю жизнь в Городце трактаристом проработал. Лукашенко? Мы одногодки с ним. Он меня знает неплохо. Хороший мужик был. Людей не обижал. Мне дом дал. Но сказал: если хлопцам бутылку поставишь – я тебя накажу, – делится воспоминаниями бывший тракторист.

Вместе с тем про настоящее Александр Васильевич говорит не очень охотно.

– Все хорошо, но дайте людям зарплату! – отмечает он.  

А вот рассказ молодой местной жительницы, которая работает в совхозе дояркой. По ее словам, в родном поселке все хорошо, кроме зарплат:

– Что построили в Городце – очень красиво, нам очень нравится. Лукашенко хорошо поделал. У нас даже мусор дворники убирают – ходят утром по деревне! Раньше такого не было. Только что зарплата маленькая. Есть люди, которые получают по 300-400 рублей. Я получаю 500 – ну так и ухожу на работу в пять утра, а возвращаюсь поздно вечером. В общем всем довольны, только если бы не маленькие зарплаты. Где отлично – так это в Александрии. Там и зарплата нормальная, – рассказала доярка.

Сама она, чтобы прокормить семью, обрабатывает гектар земли и откармливает восемь поросят.

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В другой деревне удалось встретить женщину, которая в 80-х также работала под руководством Александра Лукашенко в Городце.

– Он помог мне. Были проблемы с милицией. У меня муж сильно пил, а на руках четверо детей, хотели их забрать. Но Лукашенко подошел ко мне, сказал, что все будет нормально. Потом старался помогать, чтобы не так трудно было четверых воспитывать, – рассказала женщина. – Помогал в школу собрать, чтобы было в чем на занятия ходить.

При этом жительница Шкловского района подчеркнула, что для этого ей не приходилось просить Лукашенко лично. Мол, он сам регулярно справлялся о делах в семье и по необходимости помогал.

На окраине Городца встречаем компанию: хорошо одетые парни лет тридцати пьют пиво возле припаркованных автомобилей.

– Мы в «Городце» не работаем, иначе бы не пили здесь пиво, – говорят они, намекая на невысокие доходы работников местного совхоза.

Еще маленький штрих: осознав, что разговаривали с журналистами, жители Городца, где когда-то руководил Александр Лукашенко, на прощание бросают: «Теперь ждать, когда за нами приедут?».

 
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