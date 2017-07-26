Бизнесмен отдал авто государству, потому что это не грузовик. А конфискат продает его как грузовик

Предприниматель отказался от авто в пользу государства: выяснилось, что в таможенной декларации он указал недостоверные сведения — его Mercedes Vito оказался пассажирским, а не грузовым, как он указал в документах. Теперь машина продается в конфискате с аукциона. Но почему-то как грузовая.

Фото предоставлено Денисом Кухтой

Про случай, произошедший с Денисом Кухто мы рассказывали весной этого года. Напомним, в 2013 году бизнесмен привез в Беларусь из Германии микроавтобус Mercedes Vito. При ввозе мужчина воспользовался льготами, которые предоставлял президентский декрет №6 — частников из регионов освобождали от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС за грузовые автомобили.

Через три года таможня прислала письмо Денису: Vito — это не грузовик, а пассажирский микроавтобус, так как в грузовой части есть два окна. Значит, таможенные платежи и налог надо доплатить, еще предпринимателю дали штраф за просрочку оплаты таможенных платежей — 20% от суммы долга.

Больше года ушло на суды — бизнесмен пытался доказать, что автомобиль грузовой — есть заключение завода-изготовителя. Также он пытался выяснить, почему сотрудник таможни при ввозе не сообщил, что его Mercedes Vito считается пассажирским. Денис дошел до Верховного суда, но его иски и жалобы остались без удовлетворения.

Предприниматель Денис Кухта. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Долг Дениса Кухты по таможенным платежам, набежавшей пене и штрафу весной 2017 года составлял около 30 тысяч евро. При этом стоимость его Mercedes Vito — не более 6 тысяч евро.

— Для меня был один выход — отказаться от спорного Mercedes Vito в пользу государства. Тогда таможенные платежи и пени с меня будут сняты, — сказал предприниматель.

В апреле Денис Кухта написал отказ от машины. Таможенные платежи и пеню он платить не должен, но штраф за просрочку — 5500 рублей и судебные издержки — 1900 рублей бизнесмен должен возместить.

— Лишился машины и еще остался должен 3700 долларов, — констатирует Денис. — Денег нет — я по-прежнему без работы. Поэтому буду долг выплачивать маленькими частями, по мере возможности.

А недавно Денис Кухта узнал, что его машину с начальной стоимостью более 9 тысяч долларов продает через аукцион ТД «Восточный»

— А вот здесь абсурд — в объявлении о продаже автомобиля указано, что это грузовой автомобиль. Но это же введение в заблуждение потенциальных покупателей! Ведь все разбирательства начались из-за того, что Mercedes был признан пассажирским, и отдать ее мне пришлось по этой же причине. А сейчас продают ее как грузовой! — возмущается предприниматель. — Кто знает, во что в будущем может вляпаться покупатель этого лота…

Скриншот с сайта ТД «Восточный»

Ошибку в объявлении исключили в ТД «Восточный». Корреспонденту сообщили, что информацию в объявлениях на выставленные на продажу авто «пишут не просто так, а на основании документов, которые сопровождают автомобиль».

— На этот Mercedes Vito есть техпаспорт, справка из автомобильного дома «Энергия ГмбХ», а также акт передачи для реализации авто, выданный Департаментом по гуманитарной деятельности по Минску и Минской области. Во всех этих документах написано, что этот автомобиль — грузовой автомобильный фургон, — рассказали в секции по продаже автомобилей ТД «Восточный».