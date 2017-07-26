«Пытаться заработать миллион в ДНР, чтобы потерять миллиард в Украине — это очевидное безумие»

Могут ли доходы белорусских предприятий от продажи продукции в ЛНР и ДНР перекрыть политические издержки? Мнения экономиста и политолога.

Расследование журналистов «Белсата» показало, что в условиях экономической блокады ДНР и ЛНР со стороны Украины продукция десятков белорусских предприятий попадает к сепаратистам через российско-украинскую границу.

Может ли такой бизнес навредить имиджу белорусского государства, которое сегодня всеми силами стремится поддерживать с Украиной политические и экономические отношения?

Старший аналитик BISS Денис Мельянцов обращает внимание на то, что в юридической плоскости Беларусь не нарушает никаких норм, поставляя продукцию на эти территории.

— Никакого эмбарго не наложено, и со стороны Беларуси нет обязательств предотвращать поставки либо каким-то образом влиять на белорусские предприятия, чтобы они этого не делали, — поясняет политолог. — Здесь скорее вопрос, имеем ли мы моральное право заставлять белорусские предприятия действовать, исходя из понимания политической ситуации и политической конъюнктуры.

Поскольку белорусское государство не акцентирует на этом внимание и не накладывает какие-то ограничительные меры, то каждое предприятие вольно планировать свои рынки сбыта самостоятельно.

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