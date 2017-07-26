10 уединенных домов для тех, кого все окончательно достало

В мире полно мегаполисов, населенных миллионами людей. Однако на нашей планете еще есть места, где можно почувствовать себя по-настоящему наедине с собой и отдохнуть от коллег по работе, шума и бесконечных звонков телефона.

AdMe.ru опубликовал подборку фотографий мест, где люди могут жить в гармонии с собой и окружающим миром. А мы отобрали из неё 10 наиболее впечатляющих видов.

Если и есть на свете олицетворение слова «покой», то оно выглядит именно так

Фото imgur

Когда в твоем распоряжении целый остров, по утрам можно приветствовать не соседей, а капитанов проходящих мимо кораблей

Фото Tambako The Jaguar/flickr

Тем, кто доберется до высоты 4 000 метров, откроется прекрасный вид на облака, плывущие под ногами

Фото imgur

Кажется, что для этой картины природа использовала все краски из зеленой палитры

Фото Per Mork/flickr

Жилище для современного Робинзона Крузо: собственный дом, собственный лес и собственный остров

Фото reddit

Даже если на острове живет несколько десятков человек, всегда может захотеться полного уединения

Фото Hans Juul Hansen/flickr

Самая интровертная деревня в мире

Фото Stefan Wisselink/flickr

Тот случай, когда из всего транспорта нужны только горные лыжи

Фото Domiriel/flickr

Когда захватил целый остров, чтобы построить один дом

Фото Yortw/flickr

А если поругался с соседом, мост можно распилить пополам

Фото Tom Hannigan/flickr

Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование