10 уединенных домов для тех, кого все окончательно достало

В мире полно мегаполисов, населенных миллионами людей. Однако на нашей планете еще есть места, где можно почувствовать себя по-настоящему наедине с собой и отдохнуть от коллег по работе, шума и бесконечных звонков телефона.
AdMe.ru опубликовал подборку фотографий мест, где люди могут жить в гармонии с собой и окружающим миром. А мы отобрали из неё 10 наиболее впечатляющих видов.
Если и есть на свете олицетворение слова «покой», то оно выглядит именно так
Фото imgur
Когда в твоем распоряжении целый остров, по утрам можно приветствовать не соседей, а капитанов проходящих мимо кораблей
Фото Tambako The Jaguar/flickr
Тем, кто доберется до высоты 4 000 метров, откроется прекрасный вид на облака, плывущие под ногами
Фото imgur
Кажется, что для этой картины природа использовала все краски из зеленой палитры
Фото Per Mork/flickr
Жилище для современного Робинзона Крузо: собственный дом, собственный лес и собственный остров
Фото reddit
Даже если на острове живет несколько десятков человек, всегда может захотеться полного уединения
Фото Hans Juul Hansen/flickr
Самая интровертная деревня в мире
Фото Stefan Wisselink/flickr
Тот случай, когда из всего транспорта нужны только горные лыжи
Фото Domiriel/flickr
Когда захватил целый остров, чтобы построить один дом
Фото Yortw/flickr
А если поругался с соседом, мост можно распилить пополам
Фото Tom Hannigan/flickr
Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование