БАТЭ проиграл «Славии» в квалификации Лиги чемпионов
25 июля борисовский БАТЭ провел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/18.
На выезде чемпионы Беларуси уступили пражской «Славии» с минимальным счетом.
Ключевой момент в матче произошел на 19-й минуте. Расценив нарушение защитника Яблонского как фол последней надежды, судья оставил борисовчан в меньшинстве и назначил в их ворота пенальти.
Во второй тайме «Славия» имела хорошие шансы увеличить счет, но опасные удары отразили перекладина и штанга.
«Славия» (Прага, Чехия) – БАТЭ (Борисов, Беларусь) – 1:0 (Шкода, 20, с пенальти)
Итоговый счет оставляет БАТЭ шансы на выход в следующий раунд. Ответный поединок состоится 2 августа в Борисове.
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