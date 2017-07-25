БАТЭ проиграл «Славии» в квалификации Лиги чемпионов

25 июля борисовский БАТЭ провел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/18.

На выезде чемпионы Беларуси уступили пражской «Славии» с минимальным счетом.

Ключевой момент в матче произошел на 19-й минуте. Расценив нарушение защитника Яблонского как фол последней надежды, судья оставил борисовчан в меньшинстве и назначил в их ворота пенальти.

Во второй тайме «Славия» имела хорошие шансы увеличить счет, но опасные удары отразили перекладина и штанга.

«Славия» (Прага, Чехия) – БАТЭ (Борисов, Беларусь) – 1:0 (Шкода, 20, с пенальти)

Итоговый счет оставляет БАТЭ шансы на выход в следующий раунд. Ответный поединок состоится 2 августа в Борисове.