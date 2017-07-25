«В Борисове смеются над обещанием поднять район из руин»

Борисовский бизнесмен Виктор Горбачев рассказал «Салідарнасці», как приезд премьер-министра парализовал движение в центре города, и что местные жители думают о планах правительства по развитию района.

Премьер-министр Андрей Кобяков на выездном заседании президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района 25 июля анонсировал, что «из руин» будут поднимать и Борисовский район.

Андрей Кобяков посетил Борисовский завод медицинских препаратов

Руководитель гражданской кампании «За свободное развитие предпринимательства», бизнесмен Виктор Горбачев считает, что лучший способ поднять район из руин — не мешать людям работать.

— Хотелось бы, чтобы правительство как можно реже выезжало на предприятия, которые еще держатся. Тогда будет больше народ зарабатывать – больше будет порядка.

Вот посмотрите: сегодня приезжал Кобяков — с утра до вечера центральная площадь города была перекрыта. Легковой транспорт не пропускали — только автобусы. Останавливали машины, объясняли, мол, туда нельзя, вы же сами все понимаете. Сколько времени Совмин район «поднимал из руин» — столько народ плевался в сберкассах, магазинах и других местах.

Виктор Горбачев делится впечатлениями от сегодняшнего общения с борисовчанами.

— В городе люди смеются. Говорят, приехали начальники из Минска — делать им нечего. Народ рассуждает так: что они решат в нашем городе, когда во всей стране экономический кризис? Скажут: вот везде плохо, а у нас будет лучше, потому что приехал Кобяков? Люди в это не верят. Они телевизор почти не смотрят и государственных газет практически не читают. Живут одним днем: лишь бы день продержаться и ночь простоять. И так в Борисове, Орше, Барановичах — по всей стране.

По словам Виктора Горбачева, выездное заседание президиума Совмина, прошедшее в Борисове, народ воспринимает как картинку для телевизора.

Отметим, что мнение борисовского бизнесмена созвучно комментариям некоторых пользователей дискуссионной площадки talks.by, где также обсуждают грандиозные планы правительства относительно Борисовского района.

«А может всё-таки за Республику Беларусь взяться? Чего на отдельные то районы размениваться?»

«Т.е. те же лица, что и произвели руины, теперь поднимать их будут? Ну просто праздник какой-то. Круговорот руин в природе».

«У нас целая плеяда очень талантливых и прогрессивных руководителей: Кобяков, Прокопович, Мясникович, Семашко, Ермакова, Шуневич, Ермошина... Они подняли нашу промышленность и сельское хозяйство до очень высоких высот, построили отличные дворцы, спецбольнички, коттеджи, а наше общество — это просто образец трезвости, законопослушности законам о тунеядцах и радости от парадов, дожинок и прочих ледово-хоккейных праздников. Только бы вот где ещё кредит какой у кого выпросить, да пока не отдавать те долги, по которым уже требуют рассчитаться...»