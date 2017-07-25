Президент из касты неприкасаемых: что известно о новом главе Индии

24 июля вступил в должность новый президент Индии Рам Натх Ковинд. Во второй раз в современной истории страны на пост главы государства избрали выходца из касты неприкасаемых.

Главное о нем — в обзоре РБК.

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Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженных сил страны, однако в основном он выполняет представительские функции, а руководит страной глава правительства.

На прошедших выборах Ковинд, представляющий правящую партию «Бхаратия джаната парти», получил 2930 голосов от коллегии выборщиков, что составило около 66%.

Рам Натх Ковинду 71 год, он родился в селе Параух в районе города Канпур расположенном в штате Уттар-Прадеш на севере страны, в семье фермера и домохозяйки, принадлежавших к общине коли (ткачей) из касты неприкасаемых.

Ковинд — второй президент из неприкасаемых: с 1997 по 2002 год пост занимал Кочерил Раман Нараянан.

Он был младшим из восьми детей в семье (у него пять братьев и две сестры). Их мать погибла, когда Ковинду было всего пять лет. До начальной школы Ковинду приходилось каждый день проходить по 8 км, так как ни у кого в деревне не было велосипеда или другого транспорта.

Согласно традициям, в Индии четыре основных сословия (варны): брахманы (священнослужители), кшатрии (воины), вайшьи (ремесленники) и шудры (наемные работники), которые соответственно их рангу ассоциируются с различными частями тела индийского божества Брахмы. Неприкасаемые (далиты) находятся вне этой системы, ниже шудр, однако входят в кастовую систему, хотя нередко до сих пор подвергаются дискриминации со стороны представителей других каст.

Власти Индии активно борются с притеснениями в обществе, кастовая система постепенно теряет часть своего влияния, но все еще является неотъемлемой частью индуистской идентичности. Статья 17 Конституции страны упразднила «неприкасаемость». Применение каких-либо правоограничений по мотивам «неприкасаемости» является преступлением, наказуемым по закону, говорится в тексте Основного закона. Реестр зарегистрированных племен и каст является приложением к Конституции и постоянно обновляется.

Кстати, 14-й президент Индии получил степень юриста в колледже Канпура. Он только с третьего раза смог сдать экзамен на государственную службу, однако так и не поступил на нее, выбрав занятие юриспруденцией.

Ковинд 16 лет проработал адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде. Продвигал инициативы о предоставлении бесплатной юридической помощи незащищенным социальным группам, особенно женщинам, принадлежащим к зарегистрированным племенам и кастам (SC/ST), иными словами, к неприкасаемым, а также бедным и нуждающимся под эгидой Общества бесплатной юридической помощи в Дели.

В 1977 году Ковинд работал личным секретарем четвертого премьер-министра Индии Морарджи Десаи.

В 1994 году вступил в Индийскую народную партию, БДП, придерживающуюся идеологии индуистского национализма. С 1998 по 2002 годы возглавлял крыло партии, занимающееся проблемами неприкасаемых.​

В 1994 году Ковинд был избран от партии в верхнюю палату парламента, представлял в ней Уттар-Прадеш. В парламенте он проработал два срока — до 2006 года. Во время службы делал акцент на необходимости развития образовательной инфраструктуры в сельских районах, в частности, помог в строительстве школьных зданий в Уттар-Прадеше. Он также работал членом нескольких парламентских комитетов, в том числе комитета по благосостоянию зарегистрированных каст/племен, комитета по социальной справедливости и расширению прав и возможностей.

В 1997 году, после того как правительство выпустило законы, ограничившие права неприкасаемых, Ковинд участвовал в протесте, защищавшем их интересы. При его активном участии в Конституцию в 2000 году были внесены три поправки, гарантирующие возможность властей издавать специальные законы, квотирующие наём представителей низших каст на работу.

В 2010 партия БДП высказалась негативно о докладе Национальной комиссии по религиозным и языковым меньшинствам, в котором рекомендовалось ввести 15%-ную квоту на государственные рабочие места для социально-экономически отсталых групп граждан среди религиозных и языковых меньшинств, также предлагалось включить новообращенных мусульман и христиан в число зарегистрированных каст и предоставить квоту этой категории. На тот момент официальный представитель партии Ковинд призвал отказаться от данного плана и заявил, что «включение мусульман и христиан в категорию зарегистрированных каст противоречило бы конституции», потому что эти религии «чужды нации».

Ковинд был членом известной националистической индуистской организации «Союз добровольных слуг родины», которую обвиняли в разжигании религиозной ненависти к мусульманам. Группа считается идеологическим родоначальником БДП.

В 2015 году Ковинд был назначен губернатором Бихара. Главный министр Бихара Нитиш Кумар тогда раскритиковал назначение, поскольку оно не было согласовано с правительством штата, как это было рекомендовано специальной комиссией, занимающейся контролем баланса сил между государством и центральным правительством. Однако губернатор заслужил признание местных чиновников, одобрив «драконовский» сухой закон в Бихаре, полностью запрещавший производство и употребление алкоголя в штате, и уже во время предвыборной гонки Кумар одним из первых поддержал Ковинда.