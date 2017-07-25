Что предусматривают новые антироссийские санкции

Дадут ли США оружие Украине – чем Киеву может помочь спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер; кто такие украинские зацеперы и руферы – эти и другие актуальные темы в программе «Настоящее время».

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