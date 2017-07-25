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Спорт
25.07.2017
Илья Малиновский, Еврорадио
В футбольную сборную Беларуси игроков приглашают через «Вконтакте»?

Футбольный агент Валерий Исаев публикует на странице в Facebook скрин переписки своего подопечного Ильи Шкурина с представителем юношеской сборной Беларуси Иваном Крутовым.

Диалог происходит в социальной сети «ВКонтакте», в нём игроку клуба «Витебск» предлагают выступить за сборную.

Фото sport-tv.by

― Хочу поделиться радостью юного футболиста, ― украсил скрин комментарием Валерий Исаев. ― Парень на радости сбросил мне приглашение от некоего Ивана Крутова в сборную. Правда, непонятно, какую сборную и какой страны. Я являюсь агентом парня и не разделил с ним радость из-за формы приглашения в сборную страны. Кто этот человек? И почему он в социальной сети приглашает в сборную? А что, главного тренера в этой сборной нет? А что, у этого тренера нет телефона? И нет разницы, какого парня позвали. Приглашают же в сборную страны! А потом мы удивляемся, почему игроки сборных недостаточно патриотичны. Это безобразие!

Молодой футболист на радостях даёт согласие, даже не расспрашивая об обстоятельствах предложения. Но его агент не разделяет такого подхода и решает не выходить на связь с представителем сборной.

― Понятно, что 21 век и есть вещи, которые идут вперёд, ― комментирует ситуацию Еврорадио Валерий Исаев. ― Но есть вещи, которые просто не из этой оперы. Какая разница, было бы это СМС, сообщение «ВКонтакте», Facebook или другой социальной сети. Человека же приглашают в национальную сборную. Для ребёнка, для подростка, для молодого человека, для футболиста это что-то значит в жизни! Он наденет футболку с гербом своей страны! И это, наверное, должно тренера к чему-то обязывать! Он должен понимать, куда он приглашает этого футболиста и, наверное, подходить к этому более ответственно.

Валерий Исаев убеждён, что тренер должен звонить и приглашать футболистов сам, а не через своих помощников. Тем более, что игроков в сборной не так много. Но при этом запретить своему подопечному агент ничего не может, Илья Шкурин решает сам. К тому же с клубом «Витебск» уже связались представители сборной, но обстоятельств разговора агент не знает.

― Через социальные сети я разговариваю со всеми футболистами, которые привлекаются в сборную, ― говорит помощник главного тренера юношеской сборной Беларуси Иван Крутов. ― Я интересуюсь их игровым тонусом, здоровьем. Узнаю, травмирован ли он, задействован ли в тренировочном процессе, тренируется он с дублем или с основной командой и так далее. Но вызов через «Вконтакт» мы не делаем. Главный тренер сборной уже связывается с главным тренером клуба, где выступает футболист, непосредственно с самим футболистом и Федерацией футбола, высылает официальный факс с вызовом на клуб.

По мнению Ивана Крутова, агент нападающего «Витебска» просто не разобрался в ситуации и не знает подробностей. Тем не менее, разговор главных тренеров уже произошёл и Илья Шкурин в скором времени отправится на сборы юношеской сборной по футболу.

 
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