Фотожабы: «Как грудь показывают, так папа меня с собой не взял»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Выживет ли Беларусь без кредита МВФ?

Стало известно, какой подарок Лукашенко сделал президенту Молдовы

Уровень президента. С Лукашенко обсудили, надо ли ввязываться в создание новых тракторов

«Псіхалагічна было цяжка» — інтэрв’ю з «сэкстрэмісткай», якая агалілася перад Лукашэнкам

От +21 до +31°С, ожидаются сильные ливни и грозы

Пользователи соцсетей продолжают потешаться над новым образом Николаса Кейджа

Российский президент Владимир Путин провел «Недетский разговор» с воспитанниками сочинского образовательного центра

Исполнение закона Ирины Яровой в России о хранении данных может обернуться для российских операторов связи штрафами в десятки миллиардов долларов после вступления в силу нового регламента Евросоюза о защите информации

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