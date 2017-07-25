Фотожабы: «Как грудь показывают, так папа меня с собой не взял»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Выживет ли Беларусь без кредита МВФ?
Стало известно, какой подарок Лукашенко сделал президенту Молдовы
Уровень президента. С Лукашенко обсудили, надо ли ввязываться в создание новых тракторов
«Псіхалагічна было цяжка» — інтэрв’ю з «сэкстрэмісткай», якая агалілася перад Лукашэнкам
От +21 до +31°С, ожидаются сильные ливни и грозы
Пользователи соцсетей продолжают потешаться над новым образом Николаса Кейджа
Российский президент Владимир Путин провел «Недетский разговор» с воспитанниками сочинского образовательного центра
Исполнение закона Ирины Яровой в России о хранении данных может обернуться для российских операторов связи штрафами в десятки миллиардов долларов после вступления в силу нового регламента Евросоюза о защите информации
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