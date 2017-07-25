В аварии под Киевом пострадали белорусы

Авария произошла около 7.30 на 61-м км автотрассы Киев-Одесса. Столкнулись три автомобиля, пострадали 9 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями. Автомобиль Saab, с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города Киева. За ним следовал автомобиль Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу выехал автомобиль Nissan», — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили девять человек. Потерпевшие доставлены в медучреждения.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа, специалисты-эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.