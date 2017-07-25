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Общество
25.07.2017
Артем Шрайбман, TUT.BY
Юбиляр Милинкевич: «Сегодня в Беларуси человек, который размахивает шашкой и говорит, что сделает революцию, вряд ли может выиграть выборы»

25 июля исполняется 70 лет одному из самых известных оппозиционных политиков современной Беларуси — Александру Милинкевичу.

Сын заслуженного учителя, внук репрессированного белорусского активиста 1920-х, правнук одного из восставших вместе с Кастусем Калиновским, Милинкевич словно пошел по стопам сразу всех их: через науку и преподавание — в общественный активизм и политику — а затем обратно «в университеты».

Фото Александр Васюкович, TUT.BY

Юбилей Александр Милинкевич хотел отмечать с детьми в Варшаве, но они решили иначе.

— Мы приехали в Варшаву, а они устроили нам большой сюрприз. Организовали нам поездку на несколько дней в Венецию, и вот сейчас я тут. Я много видел городов, а в Венеции никогда не был — это просто шок. Это просто сплошная история — каждое здание, сам дух. И каналы. Какая-то сказка, не верится, что вместо асфальта это бывает. Вроде, в кино все видел, но все равно. Наслаждаюсь городом, даже специально с вокзала пошли пешком.

Собеседник говорит, что не чувствует возраста, потому что считает самым главным «желание делать новые вещи, которые сами тебя обновляют». Спрашиваем, как Александр Милинкевич поддерживает физическую и интеллектуальную форму.

— Стараюсь больше двигаться, больше ходить. При первой же возможности — плавать. Сейчас вообще золотое время, в деревне моих предков, в Берштах, озеро великолепное — Берштовское. Плавать там — одно удовольствие. А интеллектуально — много читаю в очень узкой сфере. Это онлайн-обучение.

Дело в том, что уже полтора года Милинкевич занимается созданием интернет-университета.

— Идея в том, чтобы белорусские специалисты могли получать европейские дипломы, не покидая страну. Или нечасто покидая.

Обучать планируют по специальностям, которые «больше всего нужны для трансформации». Это публичная политика, финансы, экономика, местное самоуправление.

— Подготовлена концепция, оргплан, бизнес-план, программы курсов. Сейчас самое главное — создавать платформу, которая будет состоять из модулей, из предметов. Это довольно дорогостоящее, но и непростое дело.

Юбиляр признается, что «горит» этим делом: «Я как в молодость возвращаюсь, 25 лет работал в университете».

Александр Владимирович рассказывает, что в жизни не было конкретного момента, когда он решил пойти в политику. Доцент физфака Гродненского университета, Милинкевич стал увлекаться историей и национальным возрождением в перестройку.

— У отца была прекрасная коллекция старых книг, гравюр, открыток. И я с этим всем материалом начал выступать на телевидении и делал свою авторскую передачу восемь лет на телевидении в Гродно. До сих пор многие считают, что я историк, а не физик. Меня заметили, и студенты меня выдвинули кандидатом в Верховный совет. Потом был вице-мэром Гродно. Ну вот так и случилось.

Когда начал готовиться референдум 1996 года, Милинкевич ушел из горисполкома.

— Было очень жалко — много планов, хороших дел, команда. Но я ушел, потому что не хотел в этом участвовать. И занялся общественной работой, создал организацию «Ратуша», один из ведущих центров по развитию гражданского общества, мы создали сеть по всей стране. Как и все другие центры по поддержке общественных инициатив, в начале 2000-х нас ликвидировали. Наехало КГБ, сказали, что мы не то печатаем на нашей технике. Был суд, и нас ликвидировали.

1997 год, фото с сайта 3sektar.by

В 1990-е Милинкевич, как и многие его соратники, был романтиком, признается сам юбиляр. Верили, что перемены пришли навсегда.

— Но мы ошибались. Мы не думали, что после тоталитарной власти, демократии вдруг авторитарная придет. Но так случилось. А поняли мы это, когда началась череда референдумов в Беларуси.

В 2006 году Милинкевич стал единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах. Тогда многие отмечали нетипичный для белорусской политики стиль Милинкевича — спокойный, интеллигентский, профессорский. Причем ставили это как в достоинство политику, так и в упрек — мол, не готов белорусский народ к такому лидерству, нужен запал и эмоции.

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Самое главное, если идешь в политику, — быть самим собой, не фальшивить, — говорит Милинкевич. — Тогда получаешь поддержку. Я все-таки набрал около 25% голосов (6,2% по данным ЦИК. — Прим. TUT.BY), это очень хороший результат, особенно на пике экономической модели Александра Лукашенко. Это уже был успех. Сегодня потребность в таких людях еще больше. Ну что такое интеллигентный? Это воспитанный? Это разве плохо? Сегодня в Беларуси человек, который размахивает шашкой и говорит, что сделает революцию, вряд ли может выиграть выборы.

Основной лозунг своей программы — «Правда. Свобода. Справедливость» — экс-кандидат считает актуальными как никогда.

— Я рад, что сегодня даже та власть, которая ностальгировала по Советскому союзу и хотела идти на полное сближение с Россией, немало делает для того, чтобы сблизиться с Европой.

Накануне дня выборов в 2006 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александр Милинкевич говорит, что все, чем он занимался, делало его счастливым человеком: от баскетбола — а политик успел побывать и президентом клуба «Гродно-93» — до науки и сегодняшнего проекта по созданию университета.

— Даже когда на выборы пошел, не кресла хотелось, а было какое-то ощущение миссии. Были в жизни достижения, были ошибки. Но я бы не хотел переделывать что-то. Было как было. Это мой опыт. Этот тот багаж, без которого нельзя двигаться вперед.

P.S. Редакция «Салідарнасці» поздравляет Александра Милинкевича с юбилеем и желает крепкого здоровья и успеха в его новом деле.

 
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