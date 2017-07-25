Кара засмотрелась на декольте Рианны перед сотнями объективов

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В Лондоне состоялась премьера нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Как отметили первые зрители, появление Рианны в образе инопланетной танцовщицы Баббл — самый яркий момент ленты. Причем, якобы Рири затмила Кару Делевинь, исполнившую главную роль.

На британской премьере певица (и по совместительству актриса) Рианна тоже блистала, отодвинув супермодель (и также по совместительству актрису) Кару на второе место. Впрочем, девушки давно дружат, да и с чувством юмора у Делевинь, судя по опубликованному на ее страничке в соцсети стоп-кадру с премьеры, все в порядке.

Улыбнитесь:)

Ну а вот Рианна в полной красе – в объективе фоторепортеров.

Впрочем, Кара тоже – ангел в чистом виде.

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