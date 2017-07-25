Украинский чиновник, который потерял сознание во время речи Лукашенко, ушел в отставку

Как сообщают украинские СМИ, глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко попросил уволить его «по состоянию здоровья».

Как позже сообщил «Українським новинам» источник в Госпогранслужбе, президент Украины Петр Порошенко удовлетворил его заявление.

Напомним, инцидент произошел 21 июля в Администрации президента Украины во время белорусско-российских переговоров. Назаренко потерял сознание и рухнул на пол как раз во время речи Лукашенко.

Александр Лукашенко даже прервал свою речь и попросил дать чиновнику стул. Сотрудники охраны вынесли его из зала.

Накануне коллеги Назаренко уточнили, что их руководитель уже три года не был в отпуске и в последнее время из-за высокого давления был на грани гипертонического криза.

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