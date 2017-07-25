У каких специалистов в июне больше всего выросли зарплаты

А у каких заметно упали.

Средняя зарплата белорусов, по официальной статистике, растет уже четвертый месяц подряд. В июне она увеличилась почти до 820 рублей.

Зарплаты ИТ-специалистов выросли почти на 270 рублей

Больше всего зарплаты в июне прибавили по сравнению с маем у работников, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (+268,4 рубля). В среднем они получали больше 3,5 тысячи рублей. ИТ-специалисты уже привычно занимают первое место зарплатного рейтинга.

Ощутимо выросли в прошлом месяце заработки также работников, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (139,6 рубля).

К примеру, в строительстве средняя зарплата прибавила в июне 54,1 рубля.

Работники химической отрасли потеряли за месяц почти 155 рублей

Заметнее всего средняя зарплата в июне сократилась на производстве химических продуктов (-154,8 рубля), а также у работников пассажирского воздушного транспорта (-128,2 рубля).

Как изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в июне выросла на 3,8% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

Больше всего этот показатель за год вырос у работников грузового воздушного транспорта (+31,5%), а также у специалистов по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+14,8%).