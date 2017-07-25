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Экономика
25.07.2017
Кобяков анонсировал, что «из руин» будут поднимать и Борисовский район: «Без лишней лирики»

Правительство готовит комплексный план мероприятий по развитию этого района до 2020 года.

Фото пресс-службы правительства

— Вопросы и проблемы есть, в том числе и застарелые, требующие оперативного решения. Все возможности, чтобы выправить ситуацию и выйти на устойчивую траекторию роста, здесь есть. К данному президиуму в районе готовились полтора месяца. Времени достаточно, чтобы определиться со стратегией развития отдельно взятого региона, — отметил Андрей Кобяков на выездном заседании президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района

Как сообщает БЕЛТА, по словам премьера, сегодня есть серьезные вопросы к строительному комплексу. В июне этого года при посещении Борисовского хрустального завода и «Борисовжилстроя» были определены направления развития отрасли. Сегодня министр архитектуры и строительства Анатолий Черный доложит, как меняется ситуация на этих предприятиях и в регионе в отраслевом разрезе.

Речь также пойдет о работе, проделанной по итогам посещения филиала «Большие Новоселки» Борисовского комбината хлебопродуктов. Кобяков напомнил, что ранее поручалось выработать согласованное решение о создании в районе высокотехнологичной агропромышленной интеграционной структуры полного цикла на базе Борисовского комбината хлебопродуктов.

— Работа будет оцениваться по конкретным результатам, прежде всего по динамике показателей подчиненных организаций и района в целом. Поэтому особое внимание в работе и сегодняшних выступлениях прошу уделить мерам по обеспечению занятости, созданию высокоэффективных рабочих мест, достижению уровня заработной платы в Br1 тыс. Полагаю, в докладах должны прозвучать и предложения, которые требуется принять на уровне главы государства и правительства. В проекте комплексного плана таких мероприятий практически нет.

Кобяков предложил обсудить проект комплексного плана мероприятий по развитию Борисовского района на 2017−2020 годы и затем его доработать, прежде всего дополнив конкретными мерами по проблемным предприятиям. На основе комплексного плана каждый республиканский орган управления, Минский облисполком и Борисовский райисполком должны до 1 сентября подготовить и утвердить детальные алгоритмы своих действий.

Он также поручил проанализировать работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, использование транзитного и транспортно-логистического потенциала Борисовского района. Кроме того, один из ключевых вопросов — кадровый потенциал. Андрей Кобяков поручил доложить, какая работа ведется по подготовке, подбору и расстановке кадров под решение задач, стоящих перед экономикой региона.

— Прошу докладывать конкретно, без лишней лирики, только конкретные предложения для решения накопившихся в районе проблем. Все выработанные во время заседания предложения должны лечь в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района, — резюмировал глава правительства.

Экономический потенциал крупных региональных центров, в том числе Оршанского и Борисовского районов, используется недостаточно, считает премьер-министр:

— Прежде всего отмечу, что выездной президиум Совета Министров в Борисовском районе не вызван какими-то чрезвычайными событиями или ситуацией. Глава государства поставил правительству задачу принять необходимые меры по развитию крупных региональных центров — таких как Орша, Борисов, Барановичи, Бобруйск. Правительство определило для себя следующий формат работы — изучение проблем на местах и их рассмотрение на выездном заседании президиума.

При этом вопросы развития региона, задействования резервов для решения социально-экономических задач рассматриваются комплексно: как с точки зрения производственной сферы, так и решения социальных вопросов, при прямом участии непосредственных исполнителей.

— В мае детально рассмотрели Оршанский район, теперь Борисов. Это районы, обладающие значительным потенциалом, который не задействован в полной мере в их экономическом развитии. Такая работа будет продолжена и в других регионах, — добавил он.

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