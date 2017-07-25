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Общество
25.07.2017
Павел Рос
«По пятьсот» близко? «Людей злит не маленькая зарплата, а то, что нас держат за идиотов»

Политик объяснил, почему государственная показуха так раздражает белорусов.

Согласно данным Белстата, средняя заработная плата в Беларуси растет уже четвертый месяц подряд – и в июле превысила отметку 819 рублей или 432 доллара в эквиваленте.

Инфографика Радыё Свабода

Такая новость вызвала возмущение на дискуссионной площадке talks.by.Белорусские интернет-пользователи усомнились в соответствии государственной статистики реальности: «У жены зарплата в бюджетной организации за последний год упала на 20 рублей, у меня зарплата стоит на месте уже 2 года! У кого и что там растет– непонятно».

Один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил, почему официальная статистика так злит белорусов:

– Есть две очень большие диспропорции. Первая – это между размером оплаты труда в столице и в регионах. Например, в Минске средняя заработная плата на две трети выше, чем в Витебской области. 

Такая же ситуация, на самом деле, наблюдается и во всех других регионах Беларуси, считает политик.

– Второе, что мы видим, когда ездим по регионам – в каждом из них есть одно большое предприятие, в которое вкладывают огромное количество денег. Так вот там зарплаты более-менее повыше, например, около 600 рублей. И опять же на бумаге это «вытягивает» весь регион, – говорит собеседник.

По информации Андрея Дмитриева, чиновники подтягивают зарплаты до уровня обещанных «по пятьсот» странными методами:

– Так как они не могут такие деньги платить, то начинаются махинации с количеством рабочих дней. Ты приезжаешь в город, а все тебе говорят – этот завод работает только три дня в неделю. То есть, цифры для отчета там есть, но живых денег у людей в карманах нет.

И злит людей именно эта показуха. Недавно была такая картинка с парадом, сейчас – с этими зарплатами. Больше всего людей злит не маленькая зарплата, а то, что нас всех держат за идиотов – показывают нам, как мы хорошо живем, вместо того, чтобы честно сказать: ребята, ситуация сложная, и давайте наконец делать реформы.

Лидер «Говори правду» считает, что в какой-то момент власть начинает верить в свой собственный обман.

– Там наверху смотрят на эти цифры: надои, зарплаты – все растет. И получается, что все нормально, нужно просто немного подождать. Руку протяни – и у тебя снова экономическое процветание! Хотя, когда опускаешься на землю, понимаешь, что все кругом поросло быльем – и нужно делать огромную уборку. Даже не для того, чтобы о процветании говорить, а чтобы удержать то, что есть сейчас, – подытожил Андрей Дмитриев.

 
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