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25.07.2017
Евгений Федоров
Вуз, в котором учился Лукашенко, не смог набрать студентов – даже на бесплатное

Некоторые высшие учебные заведения в Беларуси готовы объявить дополнительный набор.

Всего в стране по итогам вступительной кампании невостребованными остались более двух десятков бюджетных мест, сообщает БЕЛТА.

По иронии судьбы, больше всего вакантных мест оказалось в Могилевском государственном университете им. Кулешова – в вузе, который в свое время окончил руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Здесь незанятыми остаются шесть мест по специальности «физика и информатика» с дневной формой обучения.

Интересно, что на заочной форме обучения одно невостребованное место осталось как раз на специальности «история и обществоведческие дисциплины».

Отметим, что в западных странах вузы, в которых учились известные политики и главы государств, напротив, считаются более престижными – попасть туда можно либо за большие деньги, либо пройдя через жесткий отбор.

 
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