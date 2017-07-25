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Комментарии
25.07.2017
Слава Тарощина, Новая газета
Когда пропаганда уходит в отпуск

Перезвон духовных скреп и лезгинка: один день телевизора без политических кормчих, который мы заслужили.

С передовой доносятся умиротворяющие вести: пропаганда медленно, но верно отправляется в отпуск. «Зачехляю ствол», — выдохнул Шейнин, испаряясь из эфира. Конечно, весь он не уйдет, не на того напали, но и краткая передышка благотворна. Совсем без кормчих нас не оставят.

Оборону от врагов отечества продолжает держать супружеская чета Скабеевой — Попова. Спонтанно, время от времени, материализуется Соловьев. Без него точно не обойтись. Откуда электорату знать, что ему думать про Украину с Америкой, если Соловьев исчезнет из поля зрения?

Когда пропаганда уходит хотя бы частично в отпуск, усиливается перезвон духовных скреп. Первой оживает культура. Она теперь распространяется повсеместно, а не только на одноименном канале. Актуальные вести про искусство и литературу долетают даже до заповедных территорий — информационных выпусков федеральных каналов. Тех самых, что в обычной жизни такими мелочами не интересуются.

Самое время присмотреться к культурной иерархии от телевизора. Для чистоты эксперимента берем один самый обычный день.

Как делают политические ток-шоу на российском госТВ

Главная новость — открытие в Твери Сквера поэзии. Первый канал стыдливо умалчивает, что данное торжество приурочено к 89-летию со дня рождения Андрея Дементьева, зато канал «Россия» зрит в корень. Если кто не знает, Тверь именуется нынче поэтической столицей страны. Именно здесь родился Андрей Дмитриевич, вследствие чего в центре города появился не только Дом поэзии его имени, не только специальный сквер, но и дивный памятник шестидесятникам работы Церетели.

Гигантская (три метра высотой, открыт в 2016-м году) символическая полка заполнена книгами «выразителей дум творческой интеллигенции». А теперь следите за рукой — читаем на корешках фамилии «выразителей»: Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий, Рождественский, Евтушенко, Окуджава, Дементьев. Составление обойм — изощренное искусство. Посмотришь на полку — и понимаешь кардинальное: Ахмадулина с Окуджавой и прочими шестидесятниками — лишь вехи на пути становления феномена Дементьева. На нем полка заканчивается. Но что точно не заканчивается, так это поэтический зуд Церетели.

Для полноты литературного пейзажа в этом году он прихватил с собой в Тверь еще три скульптуры. На сей раз повезло Юнне Мориц, Владимиру Кострову, Римме Казаковой. Нет сомнения: через несколько лет весь старинный город будет засеян изображениями хороших и разных поэтов державы.

Вторая скрепа отдельно взятого информационного дня — крестный ход в Екатеринбурге в день расстрела царской семьи. Звездой действа стала Наталья Поклонская, прижимающая к груди икону с изображением Николая II. Она шла во главе колонны, и ее скорбные ракурсы в скромненьком платочке наперебой транслировали телеканалы. На вопрос любознательных журналистов, откуда у молодой женщины столь горячая любовь к последнему императору, бывший прокурор Крыма (в репортажах ее именовали только так) кратко ответила: «Из души».

Она уже немало сделала для своего кумира. Благодаря неуемной борьбе экс-прокурорши с режиссером Учителем Николай II неожиданно перерос рамки исторического персонажа и стал культурным героем. На 1 августа даже митинги по всей стране намечены с актуальнейшим призывом «Остановим Матильду».

Ширятся ряды держателей истины, знающих доподлинно: государь хранил невинность до свадьбы. В контексте этой борьбы Поклонская не совсем уместно процитировала строки, записанные великой княжной Ольгой накануне гибели: «…Вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Ей самой, судя по всему, подобная кротость пока не дается.

Впрочем, пусть лучше с Матильдой сражается, чем с врагами отечества. Не могу забыть, как ровно год назад, в преддверии выборов в Крыму, Поклонская со стальным блеском в глазах предупреждала потенциальных оппозиционеров: свободных камер много и «на Магадане», и в других северных округах. Подобной откровенности наше правосудие не знало последние лет шестьдесят.

Крестный ход с участием Поклонской предварялся хоровым пением гимна Российской империи «Боже, царя храни!». Не успел он отзвучать, как эфир наполнили другие гимны. Они связаны с третьей скрепой того информационного июльского дня, который я пытаюсь описывать.

В Грозном на «Ахмат-Арене» прошло торжественное открытие футбольного клуба «Ахмат». За спиной президента Чечни виднелась дочь пресс-секретаря России Лиза Пескова, а вокруг суетились гости помельче — от Валерии с Тимати до Игоря Верника с Плющенко. Кадыров был недалек от истины, когда написал в Instagram, что шоу можно сравнить с церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр. Так вот, гигантский хор, которому на рояле аккомпанировал лично Игорь Крутой, исполнил сначала гимн России, а потом гимн Чечни.

От обилия разнообразных гимнов в одном выпуске новостей кружилась голова. От зафиксированной телевизором духовной иерархии — Дементьев с Церетели, Николай II с Поклонской, Кадыров с Крутым — голова совсем отказывалась работать. Пока пыталась понять, насколько сей пир духа соответствует культурной идентичности россиян, услышала еще один гимн — от Николая Баскова. Ему выпала честь исполнить песнь песней клуба «Ахмат».

А еще ему выпала честь станцевать лезгинку. А мне выпала честь вспомнить любимую цитату из Баскова: «Я теперь нахожусь на том заслуженном месте под солнцем, которое я заслужил». Николай не одинок. Мы все тоже находимся в этом самом месте.

«Слышите звук нашей черной дыры? Кажется, наша поет нежным голоском Николая Баскова»

 
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