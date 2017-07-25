В Минске мужчина напал в лифте на 12-летнюю девочку

И отобрал у нее мобильный телефон.

Как сообщает Следственный комитет, разбойное нападение на ребенка было совершено 24 июля, когда в подъезд жилого дома зашла 12-летняя девочка и вызвала лифт.

– За ней в лифт зашел мужчина, где насильно завладел ее мобильным телефоном и скрылся. Девочку на лестничном пролете обнаружили родители. Ребенок был госпитализирован. Оказывается квалифицированная помощь, ее жизни ничего не угрожает, – сообщает подробности пресс-служба СК.

Милиция, которая прибыла на место происшествия, вскоре задержала подозреваемого, который пытался скрыть следы преступления.

– По предварительной информации ранее неоднократно судимый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, степень тяжести которого в данный момент устанавливается, – отмечает представитель СК.

Также у задержанного был изъят похищенный у девочки мобильный телефон.