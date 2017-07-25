Почему могилу Чингисхана невозможно найти

В могиле великого полководца и основателя самой крупной в истории человечества континентальной империи могут лежать несметные сокровища, но в Монголии хотели бы, чтобы место захоронения оставалось тайной.

Почему?

Эта земля без конца и без края рождает легенды под стать себе. Ни дорог, ни строений, только бездонное небо над головой, волны сухой травы да гуляющий ветер…

Мы останавливались выпить соленого чаю с молоком у кочевников под крышей их круглых гэров (монгольских юрт). Мы останавливались, чтобы сфотографировать табуны лошадей и стада коз.

А иногда мы останавливались просто для того, чтобы передохнуть - даже если ехать на машине, провинция (в Монголии это называется аймак - Прим. переводчика) Умнеговь кажется бесконечной. Я не могу представить, как можно ее пересечь верхом на лошади.

Но это - страна Чингисхана, воина, который верхом на лошади покорил мир. История его жизни полна кровопролития, похищений людей, любви и мести. Но это история. Легенда начала складываться после его смерти.

Империя, созданная Чингисханом, когда-то простиралась от Тихого океана до Каспийского моря (в период расцвета она включала в себя территорию от Дуная до Японского моря - Прим. переводчика).

Миниатюра «Чингисхан на смертном одре в окружении сыновей»

Как гласит легенда, умирая, он велел, чтобы его похоронили в секретном месте. Скорбящие воины несли мертвое тело, убивая каждого, кого встречали на своем пути.

Когда Чингисхана наконец похоронили, воины пустили тысячу лошадей по его могиле, чтобы не оставить и малейшего следа захоронения.

За 800 лет, прошедшие после его смерти, никто не смог найти могилу Чингисхана.

Международные экспедиции пытались найти гробницу, опираясь на исторические тексты, изучая ландшафт и даже по снимкам из космоса. В проекте National Geographic «Долина ханов» в попытке обнаружить захоронение использовались спутниковые фотографии.

Однако всеми этими поисками занимались как правило иностранцы - сами монголы не хотели, чтобы могила была найдена.

И это не потому, что Чингисхан неинтересен современным жителям страны - как раз наоборот. Его изображение - повсюду: на денежных купюрах, на водочных бутылках… Пожалуй, в Монголии он сейчас не менее популярен, чем в день своей смерти в 1227 году.

Так почему же искать его могилу не поощряется, почти что табу?

В западных СМИ это нежелание часто романтизируют, говоря о некоем проклятии - якобы наступит конец света, если могила Чингисхана будет обнаружена.

Вспоминают о случае с захоронением Тамерлана, великого среднеазиатского тюркского полководца XIV века. Его могила была вскрыта советскими археологами в 1941 году - и вскоре после этого нацисты напали на СССР. Некоторые суеверные люди считали, что причиной начала кровопролитной войны стало именно вскрытие той могилы.

Однако наша переводчица Уэлун, закончившая университет в российском Улан-Удэ по специальности «международные отношения», совершенно не суеверна. По ее мнению, все дело в уважении к воле великого хана, который не хотел, чтобы его могилу нашли.

Говорят, что тысяча лошадей проскакала по могиле Чингисхана, чтобы не осталось и малейшего следа захоронения

- Они так старались спрятать его могилу, - отмечает она. Найти ее и вскрыть было бы нарушением последней воли Чингисхана.

Это распространенный аргумент в современной Монголии. У этой нации - древние традиции и история, за которую монголы испытывают глубочайшее чувство гордости.

Во многих домах на стенах висят изображения Чингисхана. Некоторые местные жители называют себя потомками великого полководца. Чингисхан - по-прежнему могущественный символ для монголов.

В поисках могилы Чингисхана

Но кроме последней воли самого хана на пути поисков встают и чисто практические трудности.

Монголия огромна и слабо освоена. По территории она более чем в семь раз превосходит Великобританию, но при этом протяженность ее дорог - всего 2% от британских.

Плотность населения здесь настолько низка, что в этом с Монголией может посоревноваться разве что Гренландия.

В общем, куда ни посмотри - глушь эпических размеров. Люди, как представляется, здесь только для того, чтобы подчеркнуть масштабы безлюдности: то белые очертания пастушьей юрты вдали, то буддистский каменный алтарь под открытым небом и трепещущие на ветру разноцветные молельные флажки… Такой ландшафт умеет хранить свои тайны.

Научная карьера археолога Димажава Эрденебатара состоит из постоянного преодоления подобных препятствий. Доктор Эрденебатар руководит факультетом археологии в госуниверситете Улан-Батора, столицы Монголии. Он участвовал в первой совместной японо-монгольской экспедиции по поискам легендарной могилы.

Поиски тогда решили сконцентрировать вокруг места рождения Чингисхана в аймаке Хэнтий, где протекают три реки - Онон, Керулен и Туул. Экспедицию так и назвали – «Три реки».

Это было в 1990 году, в том самом, когда в стране произошла мирная демократическая революция. Вместе с демократическими переменами новая Монголия приняла на себя ответственность и за свое далекое прошлое - в поисках могилы Чингисхана экспедиции было отказано. Проект «Три реки» был прерван.

Уэлун и я встретились с Димажавом Эрденебатаром в университете, чтобы поговорить о захоронениях. С 2001 года ученый участвовал в раскопках старинного (ему 2000 лет) кладбища царской династии древнего кочевого народа хунну в центральной Монголии.

Эрденебатар считает, что хунну были предками монголов (Чингисхан тоже так считал). Из этого можно предположить, что у них были сходные традиции захоронения, и могилы на этом кладбище, возможно, выглядят так, как выглядела могила Чингисхана.

Царей хунну хоронили на глубине более 20 м в подземных залах, с квадратом из камней на поверхности. Первую могилу ученые откапывали в течение 10 летних сезонов, и она уже пала жертвой расхитителей гробниц.

Но ученые успели понять по количеству ценных предметов, найденных в ней, что хунну имели широкие дипломатические связи. Там были китайская колесница, римское стекло и масса драгоценных металлов.

Мы увидели часть артефактов в крошечном университетском музее. Золотые и серебряные украшения были захоронены вместе с лошадьми, которых приносили в жертву прямо тут же.

Эрденебатар показал нам изображения леопардов и единорогов - такую же символику использовал и Чингисхан, и его потомки.

Многие считают, что могила Чингисхана будет набита подобными же сокровищами, привезенными изо всех уголков его империи. И это одна из причин такого интереса иностранцев к секретному захоронению.

Однако если Чингисхан похоронен в традициях хунну, найти его могилу будет крайне трудно, почти невозможно.

Ведь спрятать такую могилу очень просто - для этого надо убрать камни, показывающие ее расположение. А так как подземный зал спрятан на глубине в 20 м, найти его в бескрайних степях Монголии - невыполнимая задача.

Я спросил Эрденебатара, найдут ли когда-нибудь могилу Чингисхана. Он безучастно пожал плечами: на эту работу не хватит множества жизней - история слишком обширна.

Возможный ключ к разгадке тайны

Согласно одной из легенд, Чингисхан похоронен на вершине Бурхан-Халдун (священная гора у средневековых монголов - Прим. переводчика), что в горах аймака Хэнтий, примерно в 160 км на северо-восток от Улан-Батора.

В молодости Чингисхан прятался там от врагов и поклялся вернуться туда после смерти. Однако ученые не пришли к единому мнению, в какой части горы может быть могила, да и вообще правда ли это.

- Это священная гора, - говорит профессор истории государственного университета в Улан-Баторе Содном Цолмон, специалистка по истории Монголии XIII века. - Но это не означает, что он похоронен именно там.

В поисках места захоронения Чингисхана ученые пользуются историческими записями. Но картина, которую те рисуют, часто противоречива. С одной стороны, тысяча скачущих лошадей предполагает, что там была долина или степь (как и в случае захоронений хунну).

С другой - клятва самого Чингисхана вернуться после смерти на священную гору.

И уж совсем всё запутывает монгольский этнолог С. Бадамхатан: он установил, что название Бурхан-Халдун в истории носили пять разных вершин (впрочем, ученый заключил, что современная гора Бурхан-Халдун - это, скорее всего, та самая, правильная).

Ни Содном Цолмон, ни я не можем подняться на Бурхан-Халдун - женщинам нельзя на священную гору. Даже окрестности этой горы долгое время были закрыты для всех, кроме членов императорской семьи.

Район так когда-то и назывался – «Великое табу», а теперь это строго охраняемая зона Хан Хэнтий и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

С тех пор как Бурхан-Халдун получил такой статус, он практически закрыт для исследователей. И это означает, что любые теории относительно места могилы Чингисхана остаются недоказуемыми.

Уважая последнюю волю великого воина

Но если до могилы все равно не добраться, почему этот вопрос задевает монголов?

Чингисхан - самый великий герой в истории Монголии. На Западе помнят только о его завоеваниях, а монголы хранят в памяти то, что он создал.

Его империя связала Восток с Западом, не в последнюю очередь благодаря Великому шелковому пути. Его правление закрепило концепции дипломатической неприкосновенности и религиозных свобод. При нем была создана надежная почтовая система, введены бумажные деньги. Чингисхан не только завоевывал мир, он его цивилизовал.

К нему по сей день здесь относятся с огромным уважением - вот почему граждане Монголии не хотят, чтобы могила их великого земляка была потревожена.

- Если бы они хотели, чтобы мы нашли ее, они оставили бы нам знак, - сказала мне на прощанье наша переводчица Уэлун.