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В мире
25.07.2017
Газета.Ru, фото Reuters
Где живут самые толстые девушки

75% женщин в развитых странах имеют лишний жир в области живота, в США этот показатель доходит до 80%, выяснили исследователи. Несмотря на то что их вес может быть в норме, это приводит к повышенному риску многих заболеваний.

Исследователи выяснили, что более половины жителей Великобритании и США имеют лишний жир в области живота, что повышает для них риск развития диабета и рака. Они могут не выглядеть слишком толстыми, но если обхват их талии превышает половину роста, то это уже свидетельствует об опасности.

Хотя о проблеме ожирения говорится уже давно, исследователи считают, что такие термины, как «ожирение» и «избыточный вес», скрывают реальный масштаб проблемы.

По их словам, риски для здоровья связаны не с цифрой на весах, а с тем, сколько накопленного в организме жира приходится на брюшную область — даже человек с нормальным весом может иметь опасные излишки жира в области живота.

В среднем у 75% женщин и 87% мужчин жир собирается в основном на животе. Лишний жир может присутствовать даже у людей с нормальным весом. Избыток жира, особенно в средней части тела, связан с повышенным риском хронических заболеваний, риском смерти и снижением качества жизни в целом.

Изучив проблему ожирения в разных странах, специалисты Оклендского технологического университета в Новой Зеландии выяснили, что в 30 наиболее развитых странах процент людей с ожирением наиболее высок, причем за последние годы он заметно вырос за счет людей с абдоминальным ожирением — так называемыми пивными животами.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Ранее эта же команда исследователей установила, что до 76% людей во всем мире могут иметь лишний жир. Теперь же, сфокусировавшись на странах с высоким уровнем жизни, они выяснили, что в них лишний жир имеют до 75% женщин и 87% мужчин. Наиболее эта проблема распространена в США и Великобритании — в США избыток жира на животе наблюдается у 80% женщин и 90% мужчин. К удивлению исследователей, в Греции и Исландии, где, как считается, люди ведут более здоровый образ жизни, показатели не сильно отличались.

Рост количества людей с излишками жира в области живота наблюдался как среди взрослых, так и среди детей.

Навед Саттар, профессор медицины и один из авторов исследования, говорит: «Подобные изменения веса могут свидетельствовать о повышенном риске диабета, болезней сердца, ожирения печени. Если они наблюдаются во время беременности, то могут привести к проблемам с вынашиванием. Это не та часть тела, в которой у девушек обычно накапливается жир, так что молодые девушки вызывают наибольшее беспокойство. Мы знаем, что основная проблема — это питание, но также известно, что физическая активность у девушек идет на спад быстрее, чем у юношей».

Исследовательская группа заявила, что предполагает прямую связь с резистентностью к инсулину, который в организме служит для переработки и хранения углеводов в виде жира. О наличии ожирения обычно судят по индексу массы тела (ИМТ), для расчета которого используются показатели веса и роста. Но это не лучший способ — даже при нормальном ИМТ можно иметь значительные жировые отложения.

По оценкам авторов работы, до половины людей с лишним жиром вписываются в рамки нормы ИМТ.

Вместо этого авторы исследования измеряли окружность живота вокруг пупка. Измерения показали, что лишний жир был в среднем у 51,4% девочек — от 51,9% в США до 27,8% в Брунее. Для мальчиков этот показатель составил в среднем 48,7%. Хотя среди взрослого населения женщин с избыточным весом оказалось больше, у них он откладывался в большей степени на бедрах, а у девочек — на животе. У британских мужчин избыток жира на животе встречался в 86,6% случаев.

 
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