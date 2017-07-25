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25.07.2017
Салiдарнасць
Белорус заправлял свой автомобиль за госсчет – ему грозит до 10 лет тюрьмы

Руководитель госпредприятия использовал «топливную карточку» не по назначению. 

Как сообщает УВД Миноблисполкома, начальник одного из лесозаготовительных предприятий Стародорожского района на протяжении 2016-2017 годов «периодически заправлял личный автомобиль» за счет предприятия, на котором работал.

– Являясь материально ответственным лицом, он владел электронной картой, на которую головным предприятием ежемесячно переводилось определенное количество топлива для заправки лесозаготовительной техники. Так вот с этой карточки мужчина и заправлял автомобили нужных ему людей, – сообщает подробности дела представитель УВД.

По информации следствия, мужчина также заправлял за государственный счет автомобили членов своей семьи, а также автомобили своих знакомых: 

– Он назначал встречу на бензозаправке этим людям, приезжал сам и прямо, что называется, не отходя от кассы, заливал им полный бак. То, что на заправке круглосуточно ведется видеонаблюдение, руководителя, похоже, мало интересовало.

Таким образом, на протяжении почти полутора лет руководитель предприятия похитил около 10 тонн топлива. Сейчас его подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

 
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