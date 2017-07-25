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Экономика
25.07.2017
Салiдарнасць
Уровень президента. С Лукашенко обсудили, надо ли ввязываться в создание новых тракторов

Независимые эксперты уже высказались.

Развитие отечественного тракторостроения затрагивает интересы всего государства, заявил глава Беларуси, заслушивая соответствующий доклад правительства.

— Нам следует обсудить ряд вопросов, касающихся развития отечественного тракторостроени я и, в частности, создания новых моделей тракторов. Мне нет необходимости говорить о значении этой отрасли для Беларуси. Она затрагивает интересы не только регионов нашей страны, но и в целом всего государства. Для смежных промышленных предприятий это весьма важно, локомотив их развития, — сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — От положения дел в сельхозмашиностроении во многом зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства. Это, естественно, отражается и на социальной сфере.

Правительство внесло на рассмотрение президента предложения о выпуске на базе «Амкодора» новых видов тракторов в рамках создаваемого холдинга по производству сельскохозяйственных машин.

— Эти вопросы поднимались не один раз. Моя позиция вам известна. Мнения заинтересованных сторон, к сожалению, расходятся. Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения, — заметил глава государства. — Поэтому возникает вопрос: если кто-то на чем-то настаивает, пусть объяснятся и докажут, что это тот путь, по которому мы должны идти.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня необходимо обсудить все имеющиеся предложения и принять решения, которые позволят выйти белорусским предприятиям на более высокий уровень, создать новые и конкурентоспособные виды сельскохозяйственных машин.

Экономист возразил Семашко: «Украину интересуют не тракторы»

В этой связи президент поинтересовался, какой видит правительство стратегию развития тракторостроения, какова сегодня экономическая ситуация на «Амкодоре» и МТЗ, в чем суть предложения о создании холдинга по производству сельскохозяйственных машин, взаимоувязано ли оно с действующими в стране производствами.

— Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую? Хотя и на «Амкодоре» есть отдельные элементы подобного опыта.

При этом, обратил внимание глава государства, нездоровая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках, переток кадров с одного предприятия на другое стране не нужны:

— Это однозначный ответ. То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты по китайским кредитам, связанные с материальным производством, уже хорошо. Потому что материальное производство дает отдачу, прибыль и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться: они окажутся неподъемными для нашего бюджет. Поэтому масса вопросов. Хотелось бы понимать, что за этим стоит.

Как доложил министр промышленности Виталий Вовк, последний мировой финансовый экономический кризис оказал влияние и на белорусскую тракторостроительную отрасль: в стране снизились объемы производства и реализации тракторов. Если в 2012 году было выпущено 64 тысяч тракторов, то два последних года объемы производства были на уровне чуть меньше 30 тысяч единиц техники. Вместе с тем он отметил, что Беларусь не потеряла свою долю на рынках:

— В условиях оживления внешних рынков в текущем году выросли продажи МТЗ. Экспорт за первое полугодие вырос на 28%, при этом в страны СНГ — на 24%, дальнего зарубежья — на 8%, в Российскую Федерацию — на 47%.

Отметим, что независимые обозреватели, экономисты  и политики уже неоднократно высказались по поводу ставки властей на развитие белорусского тракторостроение. Вот лишь некоторые заголовки:

Когда хочется посмотреть пристально в глаза и попросить всех-всех чиновников: «Не надо!» 

Почему слова Шакутина о конкуренции «Амкодора» с John Deere вызывает улыбку

«Учитывая тенденции, «Амкодору» нужно переходить на военную тематику»

Форумчане тоже откликнулись на сегодняшнее совещание у Лукашенко. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Говорят, идут наши тракторы сейчас как горячие пирожки!»

«Вы меня, конечно, извините... Но решать разрабатывать новые тракторы или нет — это не вопрос президента!»

«А народ думал, что у нас в стране самое главное это ледовостроение с бахчеводством».

«Это вопрос завода! Есть спрос - разрабатывайте.. Нет закрывайте завод!».

«Всегда нужно привносить что-то новое, технологии не стоят на месте. Но тут как у врачей главное, не навредить».

«Надо срочно создавать трактор работающий на отходах от БелАЭС!»

«Мелкий какой-то вопрос. Лучше бы бульбу перебрали».

 

 
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