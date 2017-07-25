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Экономика
25.07.2017
Сергей Веснин, Завтра твоей страны
Белорусские экспортеры нацеливаются на Африку

Африканские страны  стали лидерами по динамике прироста белорусского внешнеторгового оборота в январе-мае этого года.

Рост экспорта белорусских предприятий происходит в рамках корректировок внешнеторговой стратегии Беларуси.

Согласно данным Национального статистического комитета (Белстата),  товарооборот Беларуси с  Египтом — ключевой страной-партнером на африканском континенте в указанный период вырос на 140,6% и составил 41,6 млн долларов. Египет входит в довольно обширный список африканских стран, куда значительными темпами увеличиваются поставки белорусской продукции. В январе – мае 2017 года они выросли в 3,4 раза (26,4 млн долларов).  

В 54 раза за этот период вырос экспорт из Беларуси в Анголу (до 31 млн долларов), в 57 раз – в Зимбабве (12,8 млн долларов), в 16 раз – в Камерун (3,3 млн долларов), в 3,4 раза – в Сенегал (8,2 млн долларов), на 126,8% - в Марокко (16,7 млн долларов), на  122,8% - в Нигерию (7,5 млн долларов), на 104,9% - в Кот Д`Ивуар (13,1 млн долларов), на 128,9% - в Гану (3,2 млн долларов), в 19 раз – в Гвинею (1,8 млн долларов).

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